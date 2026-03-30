La oposición no le da tregua a Manuel Adorni: piden informes a la Oficina Anticorrupción + Seguir en









Diputados del Interbloque Unidos presentaron un proyecto para conocer la situación patrimonial del jefe de Gabinete. El texto se suma a las denuncias penales y al sinnúmero de preguntas que legisladores de distintos bloques el enviaron al funcionario, en el marco de la presentación del informe de gestión que deberá defender en el recinto de la Cámara baja.

Desde el Congreso, la oposición busca mantener el escándalo en la agenda. Presidencia

La oposición no le da tregua a Manuel Adorni. Los diputados del interbloque Unidos Pablo Juliano, Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro presentaron un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para que brinde explicaciones y aporte información sobre la situación patrimonial del Jefe de Gabinete. Esto se suma a la catarata de preguntas que el funcionario recibió y que deberá responder en el recinto de la Cámara baja el 29 de abril, cuando presente su primer informe de gestión ante el Congreso, además de las denuncias penales.

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Pese a los intentos por parte de La Libertad Avanza de desviar el foco de atención, la oposición se las ingenia para mantener en pie al Adorni-Gate. Además de las denuncias penales que hicieron los diputados de Unidos y la exlibertaria Marcela Pagano, este lunes venció el plazo que tenían los diputados para enviarle preguntas al ministro coordinador. A fines de abril, Adorni se verá cara a cara con los 257 diputados, en el marco de la presentación del informe de gestión.

Será su debut frente al Congreso. Y no la tendrá nada fácil. Por caso, Juliano le envió más de 40 preguntas sobre su patrimonio. Y está claro que el radical no será el único legislador que pondrá el foco en las múltiples aristas del escándalo que copa la agenda desde el 8 de marzo, cuando se conoció que había subido a su pareja al avión presidencial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PabloJulianoLP/status/2038414072455033207?s=20&partner=&hide_thread=false Adorni tiene que venir a brindar el informe de gestión a Diputados. Envié más más de 40 preguntas sobre su situación patrimonial.



El Presidente y su hermana no pueden pedirle la renuncia porque Adorni forma parte del entorno tóxico del caso $Libra. Pero a Adorni se le está… pic.twitter.com/kEU6qIxmYg — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) March 30, 2026 Diputados: qué dice el proyecto Los tres diputados sumaron este lunes un pedido de informes al Ejecutivo. En concreto, redactaron 29 preguntas que apuntan sobre todo al rol que ha tenido la Oficina Anticorrupción en torno a la evolución patrimonial de Adorni.

Entre las consultas que incluye el pedido de informes se consulta si la Oficina Anticorrupción ha iniciado algún procedimiento de verificación o control sobre la evolución patrimonial del funcionario desde su asunción en funciones públicas. Además, consultan si se detectaron posibles inconsistencias entre los activos declarados, los pasivos informados y la evolución patrimonial registrada en las declaraciones juradas presentadas.

Por otra parte, se busca conocer si Adorni declaró ante los organismos correspondientes bienes registrables, inversiones o activos que integren el patrimonio del cónyuge o del grupo familiar conviviente así como también si existen bienes registrables, propiedades, sociedades, participaciones empresariales o activos financieros vinculados al cónyuge o al grupo familiar del funcionario que deban ser considerados a efectos de evaluar su situación patrimonial integral. pedidoinformes “La eventual existencia de beneficios otorgados por terceros a funcionarios públicos, la financiación de viajes o gastos relevantes por parte de particulares o cualquier circunstancia que genere interrogantes razonables respecto del origen de los recursos utilizados por funcionarios de alta jerarquía constituye una situación que justifica plenamente el ejercicio de las facultades de control parlamentario”, plantean los diputados entre los fundamentos que acompañan al proyecto. Al mismo tiempo, señalan que “el esclarecimiento institucional de estos hechos no implica prejuzgamiento alguno respecto de la conducta del funcionario involucrado, sino que constituye una exigencia propia del sistema republicano de gobierno, en el cual la transparencia, la publicidad de los actos de gobierno y la rendición de cuentas forman parte de los principios estructurales que garantizan la confianza pública en las instituciones”. Para que prospere, el texto debe ser aprobado por el recinto.