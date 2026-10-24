El Gobierno afirmó que la Argentina es el país del Mercosur "más beneficiado" por el acuerdo con la Unión Europea + Agregar ámbito en









Así lo sostuvo el canciller Pablo Quirno, al compartir un cuadro comparativo en el que destacó que "casi el 60% de las exportaciones fueron bajo este convenio".

El canciller Quirno compartió un cuadro comparativo en el que destacó que "casi el 60% de las exportaciones fueron bajo este convenio". @erikhoeeg

El canciller Pablo Quirno confirmó este sábado que la Argentina es el país del Mercosur que "más se benefició" del acuerdo con la Unión Europea (UE), que entró en vigencia en mayo de este año.

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El funcionario lo expresó en su cuenta de X, donde compartió un cuadro comparativo y expresó que "los datos muestran que la Argentina es el país del MERCOSUR con mayor utilización de las preferencias: casi el 60% de sus exportaciones al mercado europeo ingresó bajo este régimen".

El Gobierno afirmó que la Argentina es el país del Mercosur "más beneficiado" por el acuerdo con la Unión Europea A su vez, Quirno destacó que el promedio del resto de los países del bloque fue de "apenas superior al 39%" y, al partir de datos del INDEC, detalló que "nuestro país exportó u$s2.800 en el período May-Sept 2026, esto es u$s400 millones más que en el mismo período de año anterior, a partir la implementación del Acuerdo".

ARGENTINA ES EL PAÍS DEL MERCOSUR QUE MÁS SE HA BENEFICIADO DEL ACUERDO MERCOSUR-UE



Los datos muestran que la Argentina es el país del MERCOSUR con mayor utilización de las preferencias: casi el 60% de sus exportaciones al mercado europeo ingresó bajo este régimen, frente a un… pic.twitter.com/ZfBUZEZQVe — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 24, 2026 "Son mejoras reales para nuestras exportaciones y un resultado concreto de los esfuerzos realizados por la Argentina en su implementación. La Argentina ES próspera", sintetizó.

Pablo Quirno invitó a invertir y anticipó más apertura comercial: "El mundo necesita a la Argentina" El canciller Pablo Quirno participó -de manera virtual- del Coloquio IDEA a principios de mes con un mensaje orientado a mostrar ante empresarios e inversores la estrategia económica gobierno de Javier Milei. A través de un video que se proyectó ante los asistentes, volvió a plantear que el país atraviesa un cambio en su inserción internacional. “El mundo necesita a la Argentina”, afirmó.

Quirno, quien se encontraba en París participando de una nueva edición de Argentina Week, destacó que los acuerdos concluidos o en proceso de implementación ampliaron la cobertura comercial de la Argentina y fijó como meta que los instrumentos internacionales alcancen al 50% del PBI mundial en el mediano plazo y al 80% durante los próximos cuatro años. En su exposición, el canciller también puso el foco en las exportaciones. Según los datos que presentó, entre 2011 y 2024 el volumen exportado creció apenas 9%, mientras que en los primeros ocho meses de este año el valor de los embarques alcanzó un récord de u$s248.067 millones, un 21,4% superior al registrado en igual período de 2025.