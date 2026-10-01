Pablo Quirno invitó a invertir y anticipó más apertura comercial: "El mundo necesita a la Argentina" + Agregar ámbito en









El canciller participó, de manera virtual, en el cónclave que reúne a empresarios en Mar del Plata. Fijó como objetivo alcanzar al 80% del PBI mundial en los próximos cuatro años.

Pablo Quirno expuso ante empresarios en el Coloquio IDEA (Imagen de archivo). Presidencia

El canciller Pablo Quirno participó -de manera virtual- del Coloquio IDEA con un mensaje orientado a mostrar ante empresarios e inversores la estrategia económica gobierno de Javier Milei. A través de un video que se proyectó ante los asistentes, volvió a plantear que el país atraviesa un cambio en su inserción internacional. “El mundo necesita a la Argentina”, afirmó.

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Quirno, quien se encuentra en París participando de una nueva edición de Argentina Week, destacó que los acuerdos concluidos o en proceso de implementación ampliaron la cobertura comercial de la Argentina y fijó como meta que los instrumentos internacionales alcancen al 50% del PBI mundial en el mediano plazo y al 80% durante los próximos cuatro años.

En su exposición, el canciller también puso el foco en las exportaciones. Según los datos que presentó, entre 2011 y 2024 el volumen exportado creció apenas 9%, mientras que en los primeros ocho meses de este año el valor de los embarques alcanzó un récord de u$s248.067 millones, un 21,4% superior al registrado en igual período de 2025.

Empresarios siguiendo el discurso de Javier Milei en el Coloquio IDEA. Coloquio IDEA: el pedido de Pablo Quirno a empresarios En otro tramo de su discurso, destacó el lanzamiento en Nueva York del Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa destinada a conectar las provincias mineras y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico mediante obras y la modernización de ferrocarriles, ductos y redes energéticas y digitales. El esquema contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta u$s7.000 millones hasta 2027.

“El objetivo es cambiar la geografía de la conectividad argentina”, sostuvo el canciller. La idea oficial es reducir los costos logísticos y facilitar que la distancia entre las zonas productivas del interior y los puertos tenga un menor peso en las decisiones de inversión y exportación.

Para Quirno, ese esquema marca el inicio de una nueva etapa en la relación con Estados Unidos. “La alianza con Estados Unidos comienza a materializarse en infraestructura”, sostuvo, al presentar al Corredor Andes-Atlántico y a Argentina LNG como ejemplos de una cooperación que busca vincular recursos argentinos con tecnología, financiamiento y demanda industrial estadounidense. “Durante años, ustedes reclamaron previsibilidad para invertir a largo plazo”, sostuvo ante empresarios de IDEA. “Ahora tienen las condiciones”, afirmó Quirno, antes de trasladar parte de la responsabilidad por la próxima etapa al sector privado. “Los próximos 20 años empiezan con los compromisos que ustedes asuman y las inversiones que pongan en marcha”, planteó. “Para transformar definitivamente nuestra historia, es necesario que ustedes hagan de la Argentina el proyecto más ambicioso de sus compañías”, sostuvo el canciller. Javier Milei, sobre el fallo de la Corte Suprema por la ley de Tierras: "De eso se trata el republicanismo" En el marco de su intervención en el 62° Coloquio de IDEA, el presidente Javier Milei se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros. “La decisión de la Corte Suprema es la decisión de la Corte Suprema, de eso se trata el republicanismo”, sostuvo. En ese sentido, el mandatario destacó la división de poderes y aseguró que el Gobierno no debe intervenir sobre las decisiones de la Justicia. “Nosotros estamos en una república. Hay división de poderes. Funciona y, si vivimos abogando y poniéndonos la bandera de la república, lo que decide la Corte es lo que decide la Corte, y yo no tengo por qué meterme en lo que está decidiendo”, argumentó.