Entró en vigencia el acuerdo Mercosur-UE: qué implica para Argentina + Seguir en









La UE y el Mercosur representan el 30% del PIB mundial y 700 millones de consumidores. El pacto elimina aranceles en el 90% del comercio entre ambas partes.

El Mercosur y la Unión Europea estrean su impactante acuerdo comercial.

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur que busca eliminar aranceles en el 90% de los intercambios comerciales, entró en vigencia hoy y tiene como fin crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo. Este pacto que se selló en enero sucedió tras más de 25 años de negociaciones intermitentes. Cabe resaltar que juntas, la UE y Mercosur representan el 30% del PIB mundial y más de 700 millones de consumidores.

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el viernes el inicio de la implementación del acuerdo, declarando en el programa X: "La aplicación provisional demostrará los beneficios tangibles del acuerdo". Dijo que "a partir de ahora los aranceles empiezan a bajar" y las empresas europeas "están accediendo a nuevos mercados". Para conmemorar el día, von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, iban a mantener conversaciones en línea con líderes de los países del Mercosur, entre los que se incluyen Argentina y Brasil.

El acuerdo favorece las exportaciones europeas de automóviles, vino y queso, al tiempo que facilita la entrada a Europa de carne vacuna, aves de corral, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos. Francia intentó sin éxito bloquear el acuerdo por la preocupación que sentían sus agricultores, que temían verse perjudicados por productos más baratos procedentes de Brasil, potencia agrícola, y Argentina.

La firme oposición francesa al pacto provocó una ruptura pública con Alemania, dependiente de las exportaciones, enfrentando a los dos países más grandes de la UE. El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, publicó el viernes en redes sociales un mensaje en el que elogiaba la implementación del acuerdo con Mercosur. "Esto fortalece nuestra resiliencia y el comercio basado en normas", declaró.

Al mismo tiempo que buscaba cerrar el acuerdo con Mercosur, la UE también prosiguió con otros acuerdos para estrechar lazos con mercados importantes como India, Australia e Indonesia.

Qué implica para Argentina este acuerdo UE-Mercosur Este viernes 1° de mayo entra en vigencia el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Entre los puntos detallados, contempla reducción de aranceles, cuotas preferenciales y un marco normativo para la radicación de inversiones. Ante esto, Ámbito consultó especialistas estimaron que, a partir este trato, las exportaciones argentinas al “viejo continente” tienen la capacidad de duplicarse de acá a 2030, aunque advierten que muchas empresas deberán adaptarse y cambiar su visión de negocios.