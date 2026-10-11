Javier Milei y Flávio Bolsonaro ponen en jaque al Mercosur, ruido en el sector automotor y desplome de la inversión

El candidato más votado en Brasil sintoniza con la mirada aperturista del mandatario argentino. Ya advirtió que su país debe “liberarse de las amarras del Mercosur”.

Las declaraciones del presidente regional de Stellantis encendieron las alarmas. Nadie quiere un caso FATE en el año electoral. El escenario de la economía real se complica . El consumo repunta poco y nada, la inversión está en los niveles más bajos de las últimas dos décadas y las importaciones de bienes finales ganan lugar en el mercado. La posible coincidencia de Javier Milei y Flávio Bolsonaro por un largo tiempo en el poder pone en serio riesgo la continuidad del Mercosur. El hijo del ex presidente dijo que Brasil debe “liberarse de las amarras del Mercosur”. Los analistas sectoriales anticipan una liberalización total del sector.

“Dependiendo del mercado, de las reglas y de la competitividad, podemos migrar de una a otra, mantener las dos, cerrar una y mantener la otra o cerrar las dos ”, dijo Herlander Zola, que dirige Stellantis en toda América del Sur, en referencia a las plantas que la empresa tiene en Córdoba y El Palomar.

La segunda atravesó un año difícil, marcado por las paradas técnicas, suspensiones y retiros voluntarios. Los patentamientos de vehículos 0 km sufrieron una contracción del 13% anual en los primeros nueve meses del año, pero además la participación de la industria nacional en el mercado viene sufriendo un marcado deterioro: pasó de concentrar el 65% de la torta en 2023 a ocupar solo el 31% este año.

La demanda desde Brasil, principal destino de las exportaciones del sector, tampoco ayudó. Retrocedió un 2,2% este año. Con este panorama, una firma que lanzará un modelo nuevo recortó su proyección de producción de 70.000 a 40.000 unidades anuales , antes de sacar el producto al mercado.

Los proyectos de inversión ambiciosos son prácticamente una excepción, como el de Toyota, que presentó una solicitud de adhesión al RIGI por u$s1.341 millones para fabricar un vehículo 100% electrificado cuya comercialización estará enfocada en el mercado externo.

Es cierto, Argentina no es el único país que retrocede ante el avance de los autos chinos. Pero en el plano local este fenómeno adquiere otra velocidad porque se encuentra con una situación particular: caída del mercado interno, suba de costos y apertura de importaciones.

“Siempre vamos a contramano del mundo, cuando todos se estaban abriendo nosotros teníamos una política proteccionista, ahora que todo el mundo se cierra nosotros quitamos barreras, bajamos aranceles y le ofrecemos una cancha inclinada a las empresas que operan en el país”, se quejó un empresario que confía en el rumbo del Gobierno, pero alerta sobre el impacto en sectores productivos que son competitivos de la fábrica para adentro.

En otra mesa, un empresario comparó las inversiones que recibieron sus competidores directos en los últimos años y lanzó un pronóstico sombrío: si esta tendencia continúa, la industria automotriz argentina marcha prácticamente hacia su desaparición.

El problema no se limita a los aproximadamente 25.000 trabajadores que se desempeñan en las doce terminales. También están los casi 50.000 que, según datos de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), emplean las autopartistas. Se estima que, entre empleos directos e indirectos, el sector representa prácticamente el 5% del empleo industrial del país.

Flávio Bolsonaro, Javier Milei, Mercosur y apertura

“Yo creo que si Milei reelige va a ir por apertura total del sector automotor y una renegociación del Mercosur”, disparó un consultor que conoce de cerca la gestión pública y trabaja con empresas industriales. Señales aperturistas por parte del gobierno libertario no faltan.

Pero una eventual llegada de Flávio Bolsonaro al poder en Brasil podría acelerar los tiempos. El hijo del expresidente ya dijo que Brasil debe “liberarse de las amarras del Mercosur”. Durante la presidencia de Jair Bolsonaro, entre 2019 y 2023, Brasil llevó adelante una política aperturista, pero desde diciembre de 2019 coincidió con Alberto Fernández de este lado de la frontera, que tenía posiciones mucho más proteccionistas.

Jair Bolsonaro no avanzó todo lo que hubiese querido por el dique de contención argentino. Ahora, Flávio podría coincidir durante al menos un año y, quizás, durante buena parte de un segundo mandato, si Milei consigue la reelección, con un gobierno libertario en la Casa Rosada. Podría ser el golpe de gracia para un bloque de integración económica regional que viene perdiendo peso desde hace tiempo, pero que muchos sectores todavía consideran indispensable.





Flávio Bolsonaro. Fulho

Inversión en su punto más bajo

Aunque fuentes del sector descartan un cierre inminente de alguna de las plantas de Stellantis, los argumentos que esgrimió Zola ante el portal brasileño Exame son atendibles: la caída en la participación dentro del mercado, los altos costos y los constantes cambios en las reglas del juego dejan la puerta entreabierta a cualquier decisión.

No es solo el sector automotor. El panorama para la industria en general es complejo. El exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, publicó datos de ONUDI (la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) y concluyó que, desde fines de 2023, Argentina tuvo el cuarto peor desempeño del mundo en la materia, solo por delante de Palestina, afectada por la guerra; Qatar, que sufrió bombardeos en sus complejos industriales; y Bulgaria, que tiene sancionada a su única refinería.

Según el mismo informe, en julio la industria se posicionó un 11,2% por debajo del punto de partida. Para Federico Poli, execonomista jefe de la UIA y exdirector ejecutivo de la Fundación Observatorio Pyme, “ya no estamos frente a la gestión de una mala herencia recibida sino a un programa de política económica con impactos preocupantes sobre el entramado productivo”.

El economista, que ahora lidera la consultora Sistémica, destacó en su último informe que la tasa de inversión sigue cayendo. En el primer semestre del año se ubicó en el 17,6% a precios constantes y en el 14,7% a precios corrientes. “Está en mínimos de las dos últimas décadas, la midas como la midas. Es tal vez el dato más dramático de la economía”, dijo.