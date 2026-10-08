Las declaraciones fueron hechas por el ministro de finanzas galo, Roland Lescure. Los dichos surgen en medio de una reconfiguración del mapa político británico con la llegada de Andy Burnham a downing street 10.

Burnham asumió el 20 de julio de 2026 y busca avanzar con una profunda reforma de la política británica.

El ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, invitó al Reino Unido a "regresar definitivamente" a la Unión Europea , luego de que el primer ministro Andy Burnham abriera la posibilidad de realizar un nuevo referéndum para revertir el Brexit . Los británicos se retiraron del bloque europeo luego del referéndum realizado 10 años atrás, el 23 de junio de 2016, aunque la salida oficial se concretó en 2020.

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Durante una conferencia del Partido Laborista celebrada esta semana en Liverpool, Burnham profundizó su planteo y reconoció que “las cosas no están funcionando como deberían” en el Reino Unido. En ese sentido, señaló que “todo el mundo habla de los cara que está la vida, de que quiere menos deriva y más rumbo” y atribuyó el escenario a “ la desindustrialización, la desregulación, la privatización, la austeridad y el Brexit ”, procesos que, según sostuvo, terminaron favoreciendo “intereses particulares” por encima de la ciudadanía.

Frente a este diagnóstico, el primer ministro prometió avanzar con medidas que, según afirmó, sus antecesores no estuvieron dispuestos a tomar : “Romperé con el rumbo de los últimos 40 años y pondré a Reino Unido en un nuevo camino”.

La relación con la Unión Europea ocupa un lugar central en esa nueva estrategia. Burnham planteó la necesidad de avanzar hacia una definición sobre “cuál será la relación a largo plazo con quien sigue siendo nuestro mayor mercado” y volvió a cuestionar los efectos de la salida del bloque.

El primer ministro sostuvo que el Brexit provocó para el Reino Unido “más perjuicios que beneficios” y planteó como objetivo “recuperar un mayor nivel de crecimiento y prosperidad” . Para avanzar en esa discusión, el Gobierno prevé llevar las distintas alternativas a la próxima Cumbre de la UE, prevista para finales de 2026.

Burnham analiza al menos cuatro alternativas para redefinir la relación con la Unión Europea. Foto: 10 Downing Street

El eco en Francia

Consultado por la BBC sobre los dichos de Burnham, Lescure fue directo: "El pueblo británico decidió, y obviamente tienen todo el derecho a hacerlo, y si quieren volver, tendrán que decidirlo ellos mismos. Pero lo que puedo decirles es: vuelvan cuando quieran".

El funcionario francés sostuvo además que le gustaría que el Reino Unido regresara a la UE para enfrentar junto al resto del bloque las nuevas amenazas globales.

Las opciones que analiza el Reino Unido

Burnham había señalado la semana pasada que el gobierno contempla distintas alternativas para redefinir la relación con la Unión Europea:

Mantener los acuerdos actuales entre el Reino Unido y la UE.

Buscar una unión aduanera.

Regresar al mercado único.

Avanzar "hasta el final" con una adhesión plena a la Unión Europea.

El primer ministro afirmó que los ministros analizarán "qué es factible" y las "ventajas y desventajas" de cada alternativa.

En paralelo, Burnham viajará a Alemania para reunirse con el canciller Friedrich Merz, cuyo Gobierno respaldó la posibilidad de que el Reino Unido explore vínculos más estrechos con la UE. Se espera que ambos dirigentes acuerden una mayor cooperación en materia de seguridad frente a los ciberataques contra países europeos.