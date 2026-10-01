En París, Javier Milei volvió a hablar de la reelección y prometió que 2028 será "el mejor año económico de la historia"

El Presidente habló ante empresarios europeos en la Argentina Week de París y aseguró que, si su Gobierno es reelecto, el país alcanzará el investment grade durante su segundo mandato. También defendió el rumbo económico y destacó las medidas tomadas para fortalecer las reservas.

El Presidente encabeza una nutrida comitiva con 13 gobernadores en la ronda de negocios en París.

Enviada especial a París.- El presidente Javier Milei volvió a referirse a una eventual reelección de su Gobierno y aseguró que, si logra un segundo mandato, 2028 será “el mejor año económico de la historia”. El mandatario realizó estas declaraciones ante empresarios europeos durante la Argentina Week de París.

“Cualquier inversor que siga de cerca la Argentina sabe que, si el Gobierno es reelecto, 2028 va a ser el mejor año de nuestra historia” , afirmó el mandatario durante su exposición en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En ese marco, Milei también sostuvo que su administración concluirá el actual mandato con un crecimiento acumulado superior a 16 puntos. “Vamos a concluir el último año de mandato habiendo crecido más de 16 puntos en el acumulado, con la OCDE creciendo por debajo del 6%”, señaló.

El Presidente aseguró además que “el año que viene vamos a ganar” y anticipó que Argentina alcanzará el investment grade durante un eventual segundo mandato. En la misma línea, sostuvo que actualmente el país busca convertirse en “el país más pro mercado de Occidente”.

Milei cuestionó también el rumbo económico adoptado una década atrás y lo vinculó con el déficit fiscal. “Hace diez años el mundo salió a pedir confianza y terminó con un préstamo del FMI y default. La razón principal es sencilla: en ese momento no se atacó la raíz del problema, se optó por el déficit fiscal provocado por el ala centrista del gobierno”, afirmó.

Según el Presidente, la situación actual es diferente porque, a su entender, su Gobierno realizó previamente el trabajo necesario para sostener el pedido de confianza. “Ninguno de estos problemas estarán el año que viene porque hemos hecho el trabajo duro antes de pedir confianza”, sostuvo.

Las reservas y el escenario electoral

Ante empresarios, Milei también hizo referencia a las herramientas financieras con las que, según explicó, el Gobierno se prepara para el escenario electoral. “Sabemos que en Argentina las elecciones son temporadas de maniobras desestabilizadoras pero nos preparamos con una bazooka de 20 mil millones de compras de reservas, 20 mil millones del swap con Estados Unidos, 20 mil millones del swap con China y 15 mil millones de dólares en posición de futuros”, afirmó.

Durante su exposición, el Presidente también apuntó contra el kirchnerismo. “El kirchnerismo no va a volver a ganar una elección nacional porque el 70% de los argentinos no quiere volver atrás”, aseguró.

En ese sentido, sostuvo que existen dirigentes de distintos espacios que comparten el objetivo de modificar el rumbo del país. “Somos varios y de distintos partidos los que apostamos a que Argentina sea grande nuevamente”, afirmó.

Milei también defendió el enfoque económico de su Gobierno y resumió su posición frente al populismo: “Al populismo no se lo combate con más populismo sino con más libertad y ortodoxia”. “No vamos a descansar hasta hacer de la Argentina un país con más libertad”, expresó durante su exposición en París.

La agenda de Milei en París

La jornada comenzó a las 9 de la mañana, 4 de la madrugada en la Argentina, en la sede de la OCDE, con la presentación “La transformación macroeconómica de Argentina”, encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Luego estaba previsto el panel “Argentina proyecto LNG: La inversión más grande en la historia del país”, con Marín junto al CEO de ADNOC, Dr. Sultan A. Al Jaber, y el CEO de ENI, Claudio Descalzi.

Tras las palabras de Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies, fue el turno de Milei, quien además destacó durante su exposición el trabajo de Caputo, Bausili y el canciller Pablo Quirno.

Desde París, el Presidente también había enviado un mensaje al coloquio IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata. “Lo primero que hay que tener es paciencia. Los procesos de crecimiento no son instantáneos, los procesos de crecimiento demandan mucho tiempo”, aseguró Milei.