El Gobierno le bajó el tono a Las fuerzas del cielo: "No puede entenderse que hay armas ni que hay violencia"

El jefe de Gabinete Guillermo Francos se refirió a las polémicas declaraciones de Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan en las redes sociales. Por otro lado, afirmó que "no es una preocupación que no exista el Presupuesto".

“Las formas tal vez en muchos de nuestros dirigentes... Son un poco disruptivos . Tal vez no es la forma que en lo personal he seguido durante toda mi vida, pero la realidad es que el pueblo eligió a un presidente disruptivo ", j ustificó Francos sobre la frase que despertó polémica.

El jefe de Gabinete se refirió una vez más al evento realizado por militantes libertarios en San Miguel y buscó calmar la discusión pública alrededor de la agrupación: "Hay que diferenciar siempre entre la sustancia y la forma. Uno puede o no estar de acuerdo con la forma en que se expresan algunos dirigentes, lo importante es cuál es la sustancia, lo que quieren transmitir", explicó.

En esta línea, Francos aseguró que " cuando se está hablando de libertad, en todos los órdenes, no puede entenderse que hay armas ni que hay violencia. Son instrumentos en contra de la libertad".

Las fuerzas del cielo 1.webp El evento lanzó una agrupación que busca dar "la batalla cultural" en Argentina.

Más allá de pedir que se separe "la sustancia y la forma" y buscar bajar las revoluciones, anteriormente Francos aseguró que tanto Las fuerzas del cielo como la Fundación Faro "trabajan por su cuenta", deslindando al Gobierno a pesar de la presencia de dirigentes y funcionarios de La Libertad Avanza.

"Las formas tal vez en muchos de nuestros dirigentes... Son un poco disruptivos. Tal vez no es la forma que en lo personal he seguido durante toda mi vida, pero la realidad es que el pueblo eligió a un presidente disruptivo; y un grupo de dirigentes que trabaja con él tiene unas formas parecidas", justificó Francos.

Sin embargo, el funcionario concluyó: "No lo veamos como un riesgo; si no, quitamos el eje de la discusión de en lo que se quiere centrar el Gobierno: avanzar en quitar a los argentinos el peso del Estado y generar mayor libertad en todos los órdenes. De ahí no nos vamos a correr”.

El debate por el Presupuesto 2025

A poco más de una hora de que inicie la última reunión de debate del proyecto de Presupuesto 2025 en comisiones de Diputados, ayer martes, el Gobierno anunció la suspensión del encuentro donde esperaba que su propuesta obtenga dictamen. Luego, desde el oficialismo convocaron a una conferencia -sin preguntas- en donde José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, confirmó la falta de acuerdos.

José Luis Espert Presupuesto 2025 Mariano Fuchila

Sobre lo ocurrido, Francos se mostró despreocupado y sostuvo: "Tanto los gobernadores como el gobierno nacional hemos conversado sobre el Presupuesto y estábamos de acuerdo en que habría que aprobarlo. Sabemos que hay algunas diferencias, que todavía no se ha llegado a un consenso. Por lo cual hoy pareciera difícil aprobarlo dentro del período de ordinarias, que termina el 30 de noviembre. Veremos"

“El Gobierno ya ha dado muestras de que puede manejarse con la prórroga de un presupuesto anterior y obtener superávit fiscal durante todos los meses, con lo cual no es una preocupación que no exista el Presupuesto, porque se prorrogará el anterior”, aseguró el jefe de Gabinete.

A pesar de la tranquilidad, Francos afirmó que "por supuesto quisiéramos, creemos que sería positivo para el país que se pueda sancionar un Presupuesto 2025". Y concluyó: "Sobre todo que tenga como sustancia el equilibrio fiscal para así demostrar que hay un acuerdo de dos poderes en este tema. Creo que es una señal muy importante”.