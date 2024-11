Charlas de quincho: Milei, entre faros, fuerzas del cielo y la agenda internacional

Quinchos internacionales llevaron a Javier Milei a Mar-a-Lago , la mansión y bunker de Donald Trump en La Florida. El Presidente tuvo su foto con Trump , aunque hay quienes especulan con que en rigor "ese no era el verdadero". Mitos urbanos que se tejen como cuando, salvando las distancias, Luis Miguel tocó en Buenos Aires y nadie podría dar certezas sobre la autenticidad del cantante.

Pero los quinchos internacionales seguirán en Río de Janeiro, donde se desarrolla la cumbre del G20, y seguirá con la visita de la italiana Giorgia Meloni, esperada no solo por la administración libertaria, sino también por la prensa rosa. "¿Cómo vivió Yuyito las miradas cómplices entre Mieli y Giorgia?" , y otras parecidas, serán preguntas que se esparcirán en días, nomás.

En tanto, la barca de la política se empezó a dar cuenta de que termina el año legislativo, y que el Gobierno busca no llamar a extraordinarias. El Presupuesto sigue en una nebulosa. Todo parece indicar que Milei no está desesperado por su sanción y, en contrapartida, los gobernadores que van al pie del Presidente una y otra vez temen haber vuelto a caer en la trampa. Se les escapa, quizás, la última oportunidad de negociar fondos crocantes.

De hecho, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, recordó la negociación en otros proyectos de Presupuesto de años donde el peronismo fue oficialista. "Recuerdo discusiones sobre la zona franca de Misiones hasta la madrugada. Me imagino que la están peleando ahora", dijo y observó al misionero Carlos Fernández (Innovación Federal), extensión del gobernador dialoguista Hugo Passalacqua. "¿La están peleando ahora, Fernández?", preguntó. El diputado sólo se abrió de brazos, provocando la risa y el aplauso generalizado. "Sos un genio, un tipazo", se le escapó a Cecilia Moureau. "De lo mejor que nos dio la Cámara el diputado Fernández", agregó Martínez y remató: "No esperaba tu respuesta, Carlos, me vino espectacular. Pensaba que ibas a decir que sí, pero nunca miente el diputado Fernández, eso es lo bueno de negociar con él". Fuegos de artificio en el Congreso, que hasta acá sigue paralizado.

En el plano local hubo quinchos libertarios con la presentación de la Fundación Faro y de la agrupación las Fuerzas del Cielo. El embajador uruguayo volvió a abrir las puertas de su residencia. El Palacio Balcarce recibió una gala benéfica. Las alturas de la calle Corrientes, cumbre de popes del Real Estate.

El Faro y las Fuerzas del Cielo

Esta semana La Libertad Avanza tuvo su gala en el exclusivo Yacht Club de Puerto Madero, con el objetivo de recaudar fondos para el think thank del oficialismo, la Fundación Faro. Presidida por Agustín Laje, Faro tiene por objetivo la formación de cuadros políticos de las “fuerzas del cielo” para dar la batalla cultural.

Al evento asistió el presidente Javier Milei como invitado especial, junto a su hermana, la secretaria General Karina Milei, y una parte del gabinete como el asesor Santiago Caputo y el vocero Manuel Adorni.

Si bien en el oficialismo no dieron a conocer el valor del cubierto, algunos participantes dejaron trascender que lo sugerido para este tipo de cenas es en torno a los diez mil dólares. “Pero no hubo ninguna exigencia específica”, señalaron. Los miembros del círculo rojo se mantuvieron bajo reserva, pero en el Gobierno aseguran que “hubo, y algunos no pudieron acudir pero aportaron”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/fundfaro/status/1857243874776752311&partner=&hide_thread=false “Toda la casta global lloró la humillante derrota de la comunista Kamala Harris. Mientras La Libertad Avanza ve con esperanza, como el resto de las personas de bien, una segunda presidencia de Donald Trump”



El presidente @JMilei en la cena de lanzamiento de la Fundación Faro pic.twitter.com/gEEjB9dP98 — Fundación Faro Argentina (@fundfaro) November 15, 2024

Entre los asistentes que tuvieron que hacer la fila para ingresar a la cena estuvieron Zulemita Menem, a quien el Gobierno le aseguró personalmente que no corre peligro la pensión de su madre Zulema. También se dejó ver el tuitero “Gordo Dan”, nombre de batalla de Daniel Parisini, uno de los comunicadores favoritos del oficialismo desde las redes y los canales de streaming. Y lo de nombre de batalla no es casual, ya que Parisini quiere armar las milicias bajo la agrupación "Las Fuerzas del Cielo", que se presentó el fin de semana en San Miguel, con el objetivo de ser "el brazo armado" de La Libertad Avanza. Qué lo parió, Mendieta. Para colmo, lo hizo con consignas como "Dios, Patria y Familia", con una estética entre romana y de la alemania hitleriana, de acuerdo al ojo histórico de quien vea.

Otro de los eventos top de la semana fue “Blend Rioplatense”, una comida a beneficio del Hospital de Clínicas de Argentina y el Hospital Florida de Uruguay. Para la ocasión se volvieron a abrir las puertas de la residencia del embajador Carlos Enciso Christiansen, con el fin de colaborar con ambas instituciones médicas.

A la cena asistieron el expresidente Mauricio Macri junto a su esposa Juliana Awada. La empresaria de la moda le hizo una vez más honor a su apodo de “hechicera” y robó las miradas de los asistentes. Su look ayudaba: la exprimera dama usó un vestido rojo con brillos y transparencias para la ocasión.

De hecho, entre las miradas que se posaron sobre ella estuvo la del flamante embajador argentino en Estados Unidos, Alex Oxenford. El empresario eligió la gala rioplatense como la primera para asistir en su nuevo rol, aunque acostumbra a concurrir a este tipo de eventos.

Vernissage a beneficio en el Palacio Balcarce

La Fundación Apolo y la Fundación Argentina de Síndrome Metabólico (FASIMET) celebraron en la semana un evento de recaudación de fondos que fusionó arte, moda y compromiso social en el Palacio Balcarce. La iniciativa benéfica contó con el apoyo de artistas visuales y diseñadores de alta costura, y logró recaudar fondos para apoyar los proyectos de ambas fundaciones, orientados a la promoción de la transparencia institucional y la concientización sobre el Síndrome Metabólico, respectivamente.

El evento, que convocó a figuras del ámbito empresarial, artístico, cultural, y de la salud, quienes bebieron vino, champagne y tragos con gin. A través de la venta de obras de arte y piezas de alta costura, los asistentes colaboraron directamente con las iniciativas de investigación de FASIMET y con las acciones de Fundación Apolo.

Entre los asistentes destacados estuvieron Gacela Simán Menem, presidente del Centro de Endocrinología, Salud, Alimentación y Nutrición (CESAN) y de FASIMET; el diputado y director de la Fundación Apolo, Yamil Santoro, y la directora ejecutiva, Maria Videla Rivero; Patricia Ezcurdia, madrina del evento; Fares Yassir, embajador de Marruecos.

Ramiro Marra, Gacela Menem y Yamil Santoro.jpg Ramiro Marra, Gacela Menem y Yamil Santoro.

También particuaron los artistas Mónica Tiezzi, Benito Laren, Celedonio Lohidoy y Mathilda; Cati Pugin, modelo de alta costura; el fotógrafo Gabriel Machado; la conductora Elena Fortabat; Ramiro Marra, diputado porteño por LLA; Leila Gianni, exsubsecretaria Legal de Capital Humano; Carolina Estebarena, directora General de Planificación en la Policía de Seguridad Aeroportuaria; Sebastián Pascual, diputado bonaerense por Republicanos Unidos; Antonio Fratamico, director de Planeamiento Estratégico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

"Fundación Apolo y FASIMET expresan su profundo agradecimiento a los artistas, diseñadores y asistentes que participaron de este evento, contribuyendo al éxito de una noche que reafirma el poder del arte como motor de cambio social. Lo recaudado permitirá a ambas fundaciones continuar desarrollando programas que buscan una Argentina más saludable y transparente", dijo Yamil Santoro durante la gala en su calidad de titular de Fundación Apolo, organización que ya presentó 78 denuncias judiciales por hechos de corrupción y atropellos a la institucionalidad. Santoro bosqueja un nuevo armado liberal en la Ciudad junto con Ramiro Marra.

Reclamo malvinero se coló en el rally de Karina

Quinchos malvineros se cocinaron al calor de la agenda legislativa. Volando bajo el radar y tras la estela de un viejo reclamo, el diputado cordobés Juan Brugge presentó un pedido de resolución ante la Comisión de Defensa de la Cámara baja, que preside Ricardo López Murphy, para conocer cuántos fueron los efectivos que tomaron posición en el continente, dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), durante la guerra con el Reino Unido, en 1982.

La iniciativa terminó por definirse en un encuentro que mantuvieron dirigentes de Concertación TOAS, la agrupación que nuclea a los soldados del Litoral Marítimo argentino, con Brugge. En última instancia, su objetivo es el reconocimiento pleno como Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM) a quienes cumplieron tareas de defensa en el TOAS durante la contienda con el imperio británico, estatus que mantuvieron hasta 1988, cuando se les retiró tras los levantamientos carapintada. Se estima que son cerca de 10 mil.

Entre los diversos proyectos que hay en danza en el Congreso, uno de los principales es el 0505-D-2021, presentado por los hoy exlegisladores José Luis Ramón, Marcelo Koenig y Luis Contigiani. La particularidad del caso es que, más allá de los vaivenes palaciegos y sus tiempos, el tema se coló en en rally que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabeza junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para oficializar a La Libertad Avanza (LLA) como partido político, tanto a nivel nacional como en diversas provincias.

Una de las postas más recientes del peregrinaje fue Formosa. Allí la crew libertaria desembarcó con el objetivo de desafiar a Gildo Insfrán en las próximas elecciones. Durante el acto de presentación partidaria, el reclamo malvinero se coló en la agenda, cuando uno de los presentes le pidió a la hermana del Presidente "la posibilidad de ser reconocidos". "Como ustedes saben, este Gobierno sí los reconoce, y realmente agradecemos también todo lo que han hecho, que han combatido por la Patria", contestó la funcionaria.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MenemMartin/status/1855243556190814359&partner=&hide_thread=false Arrancando la gira que nos llevará por CHACO, CORRIENTES Y FORMOSA.



Acá con la presidente de LA LIBERTAD AVANZA, @KarinaMileiOk (mi candidata) a punto de despegar. pic.twitter.com/hxp9edxO1c — Martin Menem (@MenemMartin) November 9, 2024

Acto seguido, comentó que "desde este Gobierno, siempre queremos levantar a toda la gente que ha hecho algo muy importante por la Argentina". "Sepan que nosotros apoyamos a las fuerzas, los apoyamos a ustedes, los reconocemos. Creo que, cuando hicimos el desfile, también dijimos 'vamos a reconocerlos'. Queremos que estén con nosotros, porque es una parte muy importante y vamos a trabajar para que tampoco haya olvido. La verdad, ustedes hicieron un gran trabajo por la Argentina y es justo que se lo reconozcan", completó la funcionaria, dando rienda a su rol de estratega libertaria.

Más allá de las muestras de buena voluntad sobre el tema, la pelota la tienen el Congreso y la administración libertaria, en particular el ministro de Defensa, Luis Petri.

Cumbre de Real Estate

El piso 26 del edificio Lex Tower, en la avenida Corrientes, cerca de Tribunales, fue nuevamente escenario de quinchos empresarios. En este caso, se reunieron los popes del Real Estate, uno de los sectores que mejores expectativas presenta para el 2025.

Bajo el paraguas de Ámbito Debate, con café italiano y pastelería de primer nivel, se dieron cita referentes de constructoras, cámaras, grandes agentes inmobiliarios e inclusive del segmento de las oficinas "all inclusive", que van ganando terreno en tiempos en que las empresas buscan hacer más eficiente la cantidad de metros cuadrados que requieren en su operación.

"Hoy estamos nadando en una pelopincho, pero ahora empieza el tiempo de crecer, somos muy optimista", se escuchó decir, por ejemplo, a Sebastián Sosa, presidente de RE/MAX Argentina y Uruguay, quien mencionó que están cerrando el mejor año en las dos décadas de vida de la compañía. En líneas generales, todos los actores se mostraron ilusionados con que parte de los más de u$s22.500 millones que ingresaron al país por la fase 1 del blanqueo se vuelque al mercado inmobiliario.

AMBITO DEBATE.jpg El piso 26 de Lex Tower, con una vista 360 de Buenos Aires.

“Vemos una perspectiva positiva por el aliciente de tener crédito hipotecario, la ley de blanqueo y los créditos para pozos”, mencionó Ezequiel Leibaschoff, director comercial de GCH, empresa que tiene como producto estrella en el Parque de la Innovación a su primer proyecto de usos mixtos, Orión Parque, sobre Avenida Udaondo. "Hemos tenido una preventa muy buena en los meses anteriores y el proyecto salió al mercado con una gran aceptación en la semana pasada”, valoró el referente de GCH.

En esa misma línea se expresó, por ejemplo, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Iván Ginevra: “El blanqueo fue un buen incentivo al acceso a los departamentos en pozo, los créditos hipotecarios que fueron muy exitosos y todavía les queda mucho por crecer. Tuvimos también la derogación de la nefasta ley de alquileres que regularizó el mercado”.

Además del blaqueo, la baja de la inflación estuvo entre los corrillos, así como el avance del Código Urbanístico que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó en la Legislatura de la Ciudad.

Diálogos con Conan: hechos e interpretaciones

- Padre, ¿no le parece mucho querer sacar el edificio de la 9 de julio?

- No, Conan, tenemos que avanzar ahora, borrar de la faz de la Argentina, y si es posible de la Tierra, todo símbolo del peronismo.

- Tenga cuidado, Padre. Porque eso ya pasó. Y volvieron igual.

- Otras épocas, Conan. Si va presa, saco todas las estatuas de Él, todos los carteles, nombres de edificio, quemamos los bombos, silenciamos la marchita, prohibimos el choripán en el conurbano y aplicamos algunas otras ideas que tengo en mente, no vuelven más. No quedará rastro en la memoria.

- Quizás sea al revés, Padre. Haciendo todo eso va a ser peor. Mire si vuelven y todos los días inauguran una estatua, donde usted las sacó.

- No, Conan, muerto el perro...

- ...

- Bueno, Conan. Perdón, no fue muy atinado el refrán. Perdón. Vos me entendiste.

- Ya está, Padre. Se acabó la rabia, ya sé. Pero no prohiba los choripanes. Son parte de la cultura nacional.

- Estamos bajando el consumo de carne y embutidos, Conan. Es un logro de la gestión. Los argentinos están yendo a una alimentación moderna, incluso en algunos casos adoptan el ayuno intermitente, que está de moda en Europa. Los choripanes serán parte del pasado.

- Todo un estadista, Padre. Pero me parece que lo del ayuno viene por otro lado.

- Ni importa por qué lado venga, Conan. No hay hechos, hay interpretaciones.

- Ya lo decía Nietzsche, Padre.

- No sé quién es, Conan. Lo digo yo, y con eso basta.

- Como usted diga, Padre.