El mensaje de Javier Milei a Mauricio Macri y al PRO: "O vamos juntos en todos lados o vamos separados"

“Las elecciones van a ser extremadamente importantes para marcar la velocidad de la reforma. La hicimos de una manera rápida, pero podríamos haberlo hecho muchísimo más rápido", explicó el Presidente.

En ese sentido, al ser consultado sobre si podría negociar con el espacio de Mauricio Macri candidatos en determinadas jurisdicciones, Milei respondió de forma categórica: "No hago ese cálculo. Me niego rotundamente. Eso es hacerle trampa al electorado. O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado".

Y agregó: "Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas", dijo el libertario en relación al armado del peronismo, pensando en las elecciones venideras.

Por otra parte, Milei volvió a dar un mensaje por su primer año de gestión, en el que apuntó contra la política, que trabó el avance del Gobierno en materia de cambios legislativos: "El dolor que tuvo que soportar el pueblo argentino durante el primer trimestre, si no hubiera sido porque la política empastaba todo, hubiera sido mucho más breve", consideró.

La Ciudad condensa tensiones entre LLA y el PRO

El clima político en el cierre del año parece moverse en dos niveles. Por un lado, cierta calma en los despachos oficiales, acaso por el clima navideño, que contrasta con el alto voltaje que dominó un 2024 frenético. Funcionarios que planean vacaciones, con pedido de austeridad por parte del Presidente, estabilidad macroeconómica, las sesiones extraordinarias que no fueron, la expulsión del senador Edgardo Kueider que empieza a quedar atrás.

Las internas y las fricciones de la política parecen tener como caja de resonancia la Ciudad de Buenos Aires, donde prevalecen incógnitas para el año próximo, pero con un camino que dará pistas para el resto del país. Al ring se asoman figuras importantes, que delinean una batalla de las más atractivas de las 24 que se darán el año próximo. En especial porque de escalar la puja entre LLA y el PRO ambos espacios se podrán ver obligados a poner lo mejor en la boleta. Mientras, también aparecen nombres fuertes en el resto de los espacios que tantean opciones, ventajas y desventajas.

Mauricio Macri reflota posible candidatura en plena tensión con La Libertad Avanza

Sin candidatos competitivos propios en la Ciudad de Buenos Aires, y con La Libertad Avanza (LLA) amagando con postular a Karina Milei y Manuel Adorni en el distrito madre del PRO, ahora Mauricio Macri vuelve a analizar la posibilidad de ser candidato a senador nacional por el distrito porteño.

Ese experimento electoral implicaría un escenario de ruptura definitiva entre el Presidente y el PRO, en un esquema de armado político donde Macri no logra perforar al triángulo de hierro que tiene a Karina Milei y Santiago Caputo como principales vértices.

La única posibilidad de formar un frente electoral con el PRO, admiten desde el oficialismo ante la consulta de Ámbito, es que el espacio que lidera Macri se diluya con candidatos propios dentro de una boleta encabezada por LLA y con mayoría de candidatos de Milei. "Si no aceptan, que se presenten solos y que salgan terceros", desafía uno de los principales armadores electorales del oficialismo.