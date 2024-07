El Senado aprobó un proyecto para que San Miguel de Tucumán sea capital nacional los 9 de julio

Entendiendo que se trataba de una maniobra para no tratar la reforma jubilatoria, Unión por la Patria no presionó los botones de votación. "Están obstaculizando el sistema de votación", les dijo Abdala, quien cambió la modalidad de posicionamientos para hacerlo a mano alzada. Finalmente, con acompañamientos de todo el arco no peronista, la propuesta fue aprobada: deberá tener sanción en la Cámara de Diputados para oficializarse.