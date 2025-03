Elecciones en Ciudad: Martín Lousteau no será candidato y Lucille Levy, extitular de la FUBA, encabezará la lista de Evolución

El senador y titular de la UCR no formará parte de la boleta porteña. En una apuesta por la renovación generacional, el frente llevará como principal candidata a la dirigente estudiantil, extitular de la FUBA.

A 72 horas del cierre de las listas en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas , el frente Evolución no tendrá como candidato al senador nacional Martín Lousteau , quien optó por darle protagonismo a la exdirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) , Lucille Levy, quien encabezará la boleta.

Fuentes del armado porteño que integran la Unión Cívica Radical (UCR) , el Partido Socialista y Generación para un Encuentro Nacional (GEN) confirmaron a este medio que el economista no será de la partida en los comicios del 18 de mayo. La cabeza de lista de candidatos a legisladores porteños será Levy.

“No estará Martín (Lousteau). La candidata va a ser Lucille Levy”, dijo un dirigente de la UCR porteña. Además, explicó que la decisión no se tomó de forma unilateral, sino que se arribó a un acuerdo “con todos los partidos” que componen la alianza capitalina Evolución, el espacio creado para competir en CABA tras la extinción de Juntos por el Cambio en CABA.

martin lousteau y lucille levy.png

Quién es Lucille Levy, la candidata de Evolución para las elecciones de la Ciudad

La futura candidata es egresada de las carreras de Contador Público y licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de Buenos Aires. Fue presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas entre 2017-2018 y posteriormente ocupó el máximo cargo de la FUBA en representación de Franja Morada, el armado estudiantil del radicalismo.

Durante 2024, se constituyó en una de las principales voces estudiantiles contra el ajuste presupuestario a las universidades que impulsó el gobierno de Javier Milei. “En las universidades públicas no hay motosierras, hay libros; no hay fake news, hay conocimiento; no hay trolls, hay estudiantes”, dijo recientemente en un artículo de su autoría publicado en Infobae.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lulalevy/status/1902701215567245499&partner=&hide_thread=false UNIVERSIDAD EN JAQUE: el desfinanciamiento de la universidad pública está afectando el futuro de nuestro país.



Estoy segura de que priorizar la inversión en educación es clave para asegurar un futuro mejor y más justo para todos.



Lee más en mi notahttps://t.co/J4uqLRFo4K — Lucille Levy (@lulalevy) March 20, 2025

Junto a la izquierda y el peronismo, fue una de las impulsoras del reclamo por el Boleto Estudiantil Universitario en CABA, aprobado a fines del año pasado en la Legislatura porteña. Luego de cumplir su mandato a fines del año pasado, Levy dejó su cargo como titular de la FUBA y desde mediados de marzo se desempeña como Consejera Superior de la UBA. En paralelo, trabaja en la auditoría externa de la filial argentina de PWC.

Actualmente, la UCR Evolución cuenta en el parlamento porteño con un total de ocho (8) bancas, de las que pondrá en juego tres (3). El desafío de Levy será lograr reafirmar al espacio como una alternativa al oficialismo macrista, sin la figura de Lousteau de por medio, quien compitió contra Jorge Macri en las internas de JxC en 2023 y perdió por mínimo margen (1,5%).

La pelea de la UCR en la Ciudad por el voto porteño

El titular de la UCR a nivel nacional aparecía en carpeta como una de las principales figuras que podían jugar en las elecciones de mayo, motivado por la baja performance de la gestión de Macri y sus aspiraciones de gobernar la Capital Federal a partir del 2027. Sin embargo, primó la opción por una figura nueva. El exministro de Economía tiene abierta la opción de renovar en el Senado en octubre, también como candidato porteño.

"La Ciudad y sus vecinos se sienten ignorados. Basta con recorrer sus calles, visitar un hospital o una escuela pública, o incluso enfrentarse a los problemas de seguridad para darse cuenta de que las cosas no están bien. Buenos Aires es una ciudad sin prioridades, sumida en la improvisación y la especulación política", dijo recientemente en un posteo sobre la conformación de Evolución como alternativa política.

Luego cuestionó al gobierno de Macri por estar "más preocupado por la batalla cultural que por los problemas de sus habitantes" y consideró que es "imprescindible un cambio profundo, que no solo implique mejorar la gestión, sino también tener una mirada más humana y sensible ante los problemas. Mirada también ausente en el gobierno nacional".

La presentación del radicalismo con listas propias junto al socialismo y el GEN de Margarita Stolbizer cristalizó la ruptura de Juntos por el Cambio en el territorio porteño. Por otro carril irá el PRO, que apostará a reafirmar su identidad con figuras propias, aún por definir, en sociedad con partidos de menor magnitud en el esquema legislativo. La Coalición Cívica, otrora fundadora de la alianza cambiemita, también se presentará con lista propia: presentará a Paula Oliveto.

Evolución no solo competirá contra exaliados, sino también contra figuras que, sorpresivamente, anunciaron que jugarán por fuera de sus históricos partidos. Será el caso de Horacio Rodríguez Larreta, que se presentará bajo el sello de “Volvamos Buenos Aires”, en comunión con el partido Confianza Pública de Graciela Ocaña.

El 29 de marzo concluirá el plazo para presentar las listas de candidatos. Por lo pronto, además de Levy y Larreta, también está confirmada la participación de Leandro Santoro (Es Ahora Buenos Aires), Paula Oliveto (CC), Vanina Biasi (FIT-U), Yamil Santoro (Unión Porteña Libertaria) y Alejandro Kim (Principios y Valores). Es aún una incógnita si Ramiro Marra jugará en mayo, aunque como supo Ámbito, si lo hace será bajo el sello del Partido Integrar, tras ser expulsado de los libertarios. Mientras tanto, se esperan definiciones del PRO y LLA.