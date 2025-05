Elecciones, rosca y reclamo por reformas, las conversaciones de pasillo en el foro de AmCham

La cámara que nuclea a los empresarios estadounidenses en Argentina celebró una nueva edición de su foro anual, que en esta oportunidad se llevó a cabo en un contexto electoral del cual el evento no estuvo exento. En los pasillos del Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los temas favoritos de conversación fue el resultado de las elecciones legislativas porteñas que se celebraron el domingo y tuvieron como ganador a Manuel Adorni , vocero de Javier Milei .

Además, los empresarios aprovecharon para consultar -sin demasiado éxito- a los miembros del Ejecutivo presentes por los anuncios económicos vinculados al "dólar colchón", que se postergaron para este jueves. Sobre el tema, el Gobierno envió al titular de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a llevar tranquilidad, más no precisiones: "No es un sistema improvisado, va a ser un sistema conforme a la ley. No vas a haber un dolo contra la ley",