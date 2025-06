Contactos de Axel Kicillof con el PJ bonaerense para avanzar en frente electoral

Movió Axel Kicillof

La convocatoria realizada por Kicillof aún no fue respondida por el sector del kirchnerismo. "Seguimos esperando", fue la respuesta que obtuvo este medio al consultar en la mesa chica del gobernador bonaerense. Esa mesa aún no tiene fecha ni nombres, a diferencia de la convocada para mañana por el PJ bonaerense donde no fue incluido, al menos de manera explicita, el Movimiento de Derecho al Futuro que encabeza Kicillof como línea interna del peronismo provincial.

1536-1024 (1).jpg Kicillof en Plaza de Mayo en defensa de Cristina Kirchner, con los estandartes del MDF.

El plazo para cerrar un frente electoral unificado es el 9 de julio. Y el 19 de ese mismo mes deberán estar cerradas las listas con nombres y apellidos definidos para competir en el comicio bonaerense del 7 de septiembre. "Hay una discusión política abierta, al no haber PASO, el mecanismo va a ser ponerse de acuerdo, buscarle un método a la unidad y eso no es fácil de construir", agregaron desde el Frente Renovador de Sergio Massa, uno de los partidos convocados por el PJ bonaernse para el encuentro.

Desde el MDF de Kicillof argumentaron que están "armando una mesa de negociación donde cada sector expone lo que tiene en cada región y se analiza". Es lo que se hizo siempre, nada exótico", dijeron. Entre los vectores que mencionan para determinar qué sector pondrá lo suyo en cada una de las ocho secciones electorales mencionan imagen e intención de voto, pero también inserción en el territorio, trayectoria en las comunidades y nivel de diálogo con todos los actores de la región.

La postura del PJ bonaerense

Desde el PJ bonaerense de Máximo Kirchner sostienen que para empezar a definir el método que lleve a una lista de unidad "a veces la elección de ciertos jugadores no ayuda". Ese tire y afloje en relación a los interlocutores estaría demorando en principio la concreción de la convocatoria realizada por Kicillof mientras que existiría un principio de acuerdo para priorizar a los intendentes en la definición del tramo de la boleta para los concejos deliberantes donde reside la clave para blindar la gobernabilidad de sus municipios.

Al tratarse de una elección desdoblada, sin una cabecera de boleta de orden nacional que traccione a los demás tramos -seccional y municipal-, el debate interno se multiplica y cada tramo es una definición política en sí misma, atravesad por distintos actores en cada uno de los diferentes territorios. Esta semana, Facundo Tignanelli, militante de La Cámpora y jefe de bloque en la Legislatura bonaerense, explicó la complejidad del escenario durante una entrevista radial. Sumó, a los factores ya mencionados, la "proscripción que sufre Cristina Kirchner", principal figura política del peronismo.

"Es una situación compleja la que atraviesa el peronismo, no sólo bonaerense sino a nivel nacional, por la detención ilegal de Cristina. Tenemos un cronograma electoral por delante y dedicamos todo este tiempo, y el presente, a ver cómo abordamos esa situación. Tenemos una compañera que está proscrita, presa y todos los días sufre una restricción nueva de parte de los jueces. Son tiempos complejos para tomar definiciones de aca a 30 dias, este es el escenario que se atraviesa hoy", graficó Tignanelli.

Aliado de Máximo Kirchner

"Nosotros planteamos la necesidad de que las elecciones sean conjuntas, mucho tiempo de revertir la decisión del gobernador no hay. Es una obligación por los plazos, hay un devenir que te lleva a eso. Falta todo, no se ha avanzado, no sólo porque no se encontró una síntesis sino por la situación de Cristina que es la centralidad de lo que atraviesa el peronismo", dijo también Tignanelli.

Tignanelli.JPG Facundo Tignanelli reforzó el liderazgo de Cristina Kirchner en el PJ para definir listas.

"Sin dudas, tiene que ser un trabajo conjunto que se pueda debatir, el hecho de ser gobernador o presidente del PJ o del FR no te da la aptitud o condición para definir esto se va a hacer así. Tiene que ser el proceso de encontrar una síntesis, la única que tiene potestad de definir en este contexto, porque es la única que amenaza al poder concentrado, es Cristina. Si ella lo planteara en esos términos los peronistas tendríamos que ponernos a disposición", fue la postura que expresó el dirigente del peronismo bonaerense.

También advirtió, de cara al inicio del proceso de negociación de los distintos sectores: "Si prima la razón de enfrentar todos juntos a (Javier) Milei, la unidad va ir saliendo rápido. Si priman los egos, y que tiene uno y otro, va a ser más complejo".