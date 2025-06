Elisa Carrió celebró el fallo de la Corte Suprema y dijo que siente compasión por Cristina Kirchner

La líder de la Coalición Cívica también manifestó su desacuerdo con la ausencia de prisión preventiva para los acusados de corrupción . “Hace tiempo que debería haberse dictado prisión preventiva. Si quienes enfrentan cargos por corrupción no están detenidos tras una doble instancia judicial, pierdo toda confianza en el sistema”, declaró. En su visión, resulta inaceptable que alguien acusado de asociación ilícita y perjuicio al Estado continúe en libertad, ocupando funciones públicas y exhibiendo bienes obtenidos de forma ilegal.

Por otro lado, señaló que, a pesar de su firmeza frente al proceso judicial, no deja de sentir empatía por la situación personal de Cristina Kirchner y su entorno familiar. “Yo le tuve afecto. Era la única con quien mantenía diálogo. No deseaba este desenlace. Pienso en sus hijos , hay que tener consideración por eso, porque es una situación dolorosa”, manifestó.

La dirigente también opinó sobre el estado anímico de la ex presidenta, afirmando que se la percibe “visiblemente alterada” y sugirió que aún no ha logrado procesar la condena. Aunque mantiene profundas diferencias políticas y jurídicas con Kirchner, subrayó que no pretende aprovecharse de la situación: “No voy a ensañarme con alguien que ya está caído”.

Finalmente, Carrió expresó su convicción de que, pese a los obstáculos, la justicia terminará imponiéndose. “Siempre creí que la justicia iba a llegar, aunque no me toque verla. Tengo una fe firme en que, tarde o temprano, se alcanza”, expresó, destacando la relevancia de mantener la constancia en la búsqueda de justicia, incluso cuando los procesos se prolongan durante años.

La opinión de Carrió sobre Milei y su relación con la Justicia

Carrió también mencionó que Javier Milei estaría inquieto ante la posibilidad de enfrentar una condena judicial. De acuerdo con la referente de la Coalición Cívica, el mandatario percibe en la sentencia a Cristina Kirchner un anticipo de lo que eventualmente podría pasarle a él si es investigado por su presunta relación con el caso $LIBRA. “Claramente ha estado involucrado en una maniobra fraudulenta”, afirmó Carrió.

Milei Israel.jpg El mandatario se encuentra de gira por Europa. Boston globe

Asimismo, hizo alusión a otro escándalo de corrupción de gran magnitud que, según anticipó, se está construyendo en torno al PAMI, y que en su opinión resulta particularmente alarmante en el interior del país. Además, sostuvo que Milei tiene un desdén por el orden jurídico, algo que atribuyó a su formación tanto académica como ideológica.

En esa línea, Carrió cuestionó el concepto de libertad promovido por Milei, subrayando que no puede existir libertad verdadera sin garantías esenciales como el acceso a la salud. “Hoy en día, hay personas que pierden la vida por la falta de atención médica”, afirmó, y también criticó el deterioro en el trato a los adultos mayores dentro del PAMI, señalando que “las familias no vacunan a sus hijos porque el sistema está colapsado”.