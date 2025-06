Más de 70 partidos políticos de Latinoamérica respaldaron a Cristina Kirchner

"Nos preocupa, como organismo plural, que reúne a las principales fuerzas progresistas y democráticas de la región, cualquier circunstancia que pueda interpretarse como un uso político de las instituciones judiciales, pues ello atenta contra la estabilidad social y la credibilidad de las democracias latinoamericanas", agrega.

Por último, el organismo que preside Alejandro Moreno Cárdenas destaca el "papel histórico trascendental" que el PJ desempeñó en la "construcción de la Argentina moderna y su firme pertenencia al movimiento democrático latinoamericano".

"Por ello, hacemos votos para que la vida institucional del país se mantenga dentro de los cauces del diálogo y el respeto mutuo entre todos los actores políticos, resguardando siempre la voluntad popular y el equilibrio republicano", finaliza.

En las últimas horas, Cristina Kirchner recibió el respaldo de diversos líderes de la región, como el brasileño Lula Da Silva, el colombiano Gustavo Petro y la mexicana Claudia Sheinbaum, todos ellos presidentes en función.

Lula contó en sus redes sociales que llamó por teléfono a la expresidenta argentina y destacó que observó "con satisfacción la serenidad y determinación con la que Cristina enfrenta esta situación adversa y su determinación a seguir luchando”. .

"Le hablé de la importancia de que se mantenga fuerte en estos momentos difíciles”, agregó el brasileño, quien también sufrió la cárcel.

Petro, presidente de Colombia, también se comunicó telefónicamente con Cristina "Indudablemente, estamos en tiempos difíciles. Presidentes como Lula, Pedro Castillo, Cristina Fernández, Rafael Correa, Dilma Rousseff, Zelaya, Manuel López Obrador, Evo Morales, todos progresistas, el progresismo es diverso, han pasado por golpes de Estado, procesos injustos, y cárcel por años", comentó.

Gustavo Petro en Instagram: "Acabo de hablar con Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina. Mi solidaridad con ella que va en camino a la prisión. Indudablemente, estamos en tiempos difíciles. Presidentes como Lula, Pedro Castillo, Cristina Fernández, Rafael Correa, Dilma Rousseff, Zelaya, Manuel López Obrador, Evo Morales, todos progresistas, el progresismo es diverso, han pasado por golpes de Estado, procesos injustos, y cárcel por años. Después de 30 años, cuando se abandonó el camino de las dictaduras y guerras revolucionarias, la primavera democrática de América Latina, está en peligro. El cambio de políticas donde ascienden las extremas derechas y derechas a los gobiernos de estados, en los centros de poder mundial, incentivan las rupturas democráticas. El electorado de esos países ha preferido, en vez de la imperativa construcción de la economía para la vida, descarbonizada, perseguir migrantes de nuestros países y dejar ascender la irracionalidad y el fascismo. Puede más el confort ilusorio y la ganancia del petróleo, que la vida de sus propios hijos, por el momento. He propuesto siempre el diálogo político como solución, pero el fanatismo en los grandes centros de poder económico latinoamericanos, no prefieren esta vía. En Colombia están ya pregonando un golpe de Estado y no es discurso. Personas de extrema derecha colombiana y en los EE. UU., mantienen conversaciones fluidas para lograrlo. Conversaciones que testigos de esas reuniones han grabado y que, en mi opinión, deben ser publicadas, muestran a qué punto llegan estas intenciones de sedición En realidad, a la violencia y el golpe se le contesta con la unidad pacífica, pero activa y contundente del pueblo. Yo llegaré hasta donde el pueblo me diga, dentro del Estado Social de Derecho de la constitución. Buscaré la solución pacífica y negociada sin que la lucha por los derechos del pueblo, la justicia social y la constitución, retrocedan."