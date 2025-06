Boleto universitario en CABA: la oposición le reclamó al Gobierno porteño que reglamente la ley

La iniciativa le solicitó al Ejecutivo que de cuenta de los motivos por los que no se han incluido en la plataforma de inscripción a los nuevos beneficiarios y que, al mismo tiempo, comunique a partir de cuándo se van a realizar las modificaciones para habilitar el alta de los estudiantes de nivel superior, como también de los acompañantes de los alumnos de hasta 12 años.

Además, le reclamaron al Gobierno porteño que comunique qué tipo de acciones se han llevado a cabo hasta la fecha para intentar garantizar la implementación de la ley en tiempo y forma. Y que informe si se ha previsto una asignación presupuestaria específica para financiar la ampliación del Boleto. "La falta de actualización de la página web oficial y la ausencia de campañas específicas dirigidas a los nuevos beneficiarios evidencian una omisión en la correcta aplicación de esta política pública", cuestionan.

Los reclamos de la oposición al Ejecutivo por el Boleto Universitario

La diputada de Unión por la Patria, María Bielli, vicepresidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, tomó la palabra durante la última reunión parlamentaria para manifestar su descontento con la inacción del Ejecutivo. “En diciembre, 53 legisladores de los 60 votamos a favor. El 21 de marzo, una resolución en el Boletín Oficial decía que se iba a instar a una mesa de trabajo para la implementación”, dijo, pero habiendo pasado tres meses no se puso en marcha.

“¿Cuál es la prioridad si no es poder garantizar la reglamentación de una ley que es una demanda histórica de la comunidad estudiantil?”, se preguntó Bielli y aprovechó para recordar que en el tiempo transcurrido el valor del pasaje de colectivos, trenes y subtes continuó su recorrido alcista: "Es insostenible el aumento en el transporte". En ese sentido, les pidió "compromiso" a sus colegas del oficialismo que votaron el proyecto, para que efectivamente se reglamente la ley.

Tuvimos comisión de educación y miembros de comunidades educativas se hicieron presentes para expresar sus reclamos y preocupaciones.



1) Hace 6 meses se votó el boleto educativo cuya implementación brilla por su ausencia.



Sigue en hilo.

También tomó la palabra el legislador de la UCR, Francisco Loupias, otro de los firmantes del dictamen. "Es un proyecto que fue aprobado luego de muchas conversaciones, inclusive con el Ejecutivo", remarcó, ya que se buscó lograr el mayor consenso posible de la gran mayoría de los espacios políticos que integran la Legislatura, por lo cual cuestionó que, a la fecha, aún no se haya implementado.

“Sabemos perfectamente todos cual es la situación político, económico y social del país con lo cual es un aporte clave para el día a día de los estudiantes. Muchos de ellos, no pueden ir a estudiar por que no les alcanza para pagar el boleto para asistir y formarse", enfatizó Loupias, por lo que el boleto no debe considerarse es "un privilegio" sino "una necesidad urgente para miles de alumnos”. “El boleto es ley. Exigimos su cumplimiento”, remarcó.

Gabriel Solano, representante del FIT, calificó como una "estafa a los estudiantes" que el Gobierno no haya reglamentado aún el proyecto porque "tuvieron que pagar el boleto en estos meses, incluso más caro de lo que era" al momento de la sanción de la ley. "Jorge Macri no hizo nada, pero tampoco hizo nada la Legislatura porque hasta ahora no sesionó. En vagancia no sabemos quién gana", se quejó respecto a la virtual parálisis del Palacio Legislativo por la campaña electoral, pero aclaró que es "un problema de responsabilidades muy grande del Ejecutivo".

A fines de mayo, la Secretaría de Transportes de la Nación volvió a reglamentar un nuevo aumento del 21,5% en tres tramos para el boleto mínimo de colectivos que atraviesan tanto la Ciudad de Buenos Aires como el conurbano bonaerense. Desde el 23 de mayo, la tarifa pasó de $371 a $397,11. Las siguientes subas se aplicarán el 18 de junio y el 16 de julio.

Para las línea que están bajo la órbita de CABA, el boleto ascendió desde los $371 en diciembre de 2024 a $450,63 a partir del 1 de junio. Asimismo, a fin de año un pasaje de subte costaba $757, mientras que desde este mes asciende a $963.

Desde la oposición consideran que la demora en la implementación expresa falta de voluntad política por parte del oficialismo. Para Lopuias, el Ejecutivo no tiene más excusas y debería poner en marcha la ampliación de la ley. "La norma está, el reclamo es legítimo y el tiempo apremia”, recalcó.