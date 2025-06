La UCA repudió los dichos de José Luis Espert sobre Cristina Kirchner durante un congreso

“Cómo no vas a estar amargada si sos hija de una gran puta”, reveló Espert que le dijo a Florencia en el pasado, frente a un auditorio colmado de asistentes. El exabrupto generó un inmediato revuelo, con abucheos y aplausos divididos entre los presentes. El legislador redobló la apuesta al calificar de “chorra” a la exmandataria y al señalar que “no sabía que estaba lleno de kukas” en el lugar.

Espert Congreso UCA 2

Tras la polémica, Espert manifestó en sus redes sociales: "De casi 1.000 personas que había en el auditorio, solo unas pocas me putearon por recordar un tweet mío de hace 11 años contra la Chorra. Y nadie echó a nadie. Justo yo cerré el panel. Quiéranse un poco más chiquis. No mientan tanto. Son muy berretas", desmintiendo las versiones que el simposio no pudo continuar por el cruce de reacciones en el público