Grieta Carrió-Macri por la designación del Procurador: "Jamás hice secretismo"

"Comparto con Mauricio Macri que la decisión y responsabilidad histórica en relación a la designación del Procurador General y del tratamiento de la ley de Lousteau, corresponde a los Senadores de Juntos por el Cambio. Así se lo trasmití a Naidenoff hace 60 días", publicó en Twitter la dirigente de la Coalición Cívica.

En otra publicación de la misma red social, señaló: "La libertad de expresión me ampara como ciudadana de la Nación, y jamás hice secretismo; lo que digo en privado lo digo en público y no lo escondo a la ciudadanía. (art. 14 CN)".

https://twitter.com/elisacarrio/status/1323262219170287616 Comparto con Mauricio Macri que la decisión y responsabilidad histórica en relación a la designación del Procurador General y del tratamiento de la ley de Lousteau, corresponde a los Senadores de Juntos por el Cambio. Así se lo trasmití a Naidenoff hace 60 días. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) November 2, 2020

En medio de intensas discusiones en la coalición opositora, en los últimos días Carrió se diferenció del ala dura que encabezan el ex presidente Mauricio Macri y Patricia Bullrich, y se mostró a favor de la designación del ex juez y pidió fortalecer al presidente "débil", como calificó a Alberto Fernández, al señalar que la vicepresidenta Cristina Kirchner "lo vació de poder".

En tanto, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunirá hoy para dirimir si va a acompañar o no la designación de Daniel Rafecas al cargo de Procurador General de la Nación.

En el cónclave estarán dos vertientes principales de la coalición, que tiene a la llamada "ala dura", con el ex presidente Mauricio Macri y la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el "ala dialoguista", con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y varios intendentes bonaerenses.