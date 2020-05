Larreta ya tiene la ley de superpoderes para gastos por epidemia

Con la aprobación de la ley de Emergencia Económica, el jefe porteño ya cuenta con la habilitación de superpoderes para disponer, con pocos límites, de las partidas presupuestarias que requiera para hacer frente a la batalla contra el coronavirus.

Tras conciliar las posiciones internamente -con los bloques que se referencian con Martín Lousteau y Elisa Carrió- el oficialismo de Vamos Juntos contó con más votos de los necesarios para aprobar el polémico proyecto al que necesitó retocar para que recalara este jueves en el recinto.

El radicalismo y la Coalición Cívica le habían hecho observaciones al proyecto de Horacio Rodríguez Larreta hasta que concilió el texto final en una reunión, esta semana, de la mesa política del PRO. Los cambios, inclusive eran pedidos también por el opositor Frente de Todos, que igualmente no sumó sus votos. Los bloques de izquierda (reúnen 4 bancas) se opusieron totalmente al proyecto, mientras que una marcha de activistas, en plena cuarentena, se desarrollaba en las puertas de la Legislatura. Del oficialismo el encargado de defender la iniciativa fue el titular de la comisión de Presupuesto, Claudio Romero.

La ley aplicará para todos los poderes del estado, organismos externos, comunas, la Defensoría del Pueblo y demás entes de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las modificaciones se quitó la posibilidad de despidos en la planta permanente de personal como también el pago en cuotas o diferido de los salarios, pero no queda clara la situación para las locaciones de servicios que prestan más de 15 mil empleados con esa modalidad.

En la versión aprobada, además se considera la creación de una comisión Especial de Fiscalización y Seguimiento (presidida por el oficialismo y de 11 miembros) de los gastos y cambios presupuestarios que realice el ejecutivo, que además deberá remitir un informa a mes vencido cada 30 días.

La ley, una vez promulgada, regirá hasta fin de año y en lo referente a que podrá suspender y/o postergar la ejecución de programas creados por leyes específicas, se dispuso que no incluye a las áreas de Salud, Educación y Desarrollo Humano.

Otro punto de conflicto era la utilización de los fondos de la ley de Juego que corresponden al Instituto de la Vivienda de la Ciudad. El organismo, ahora recibirá un 35% de las utilidades de la ley del juego, de acuerdo a las correcciones.

El debate, que condujo el jefe de la Legislatura, Agustín Forchieri, se realizó en el Salón Dorado del Palacio de Perú 130, con la presencia solamente de los legisladores y, algunos vía Zoom, es decir un sistema mixto que procuró mantener distanciamiento.

Romero explicó puntos de la norma y remarcó que "no habrá ningún despido ni rebaja salarial". También destacó que se habilita a la AGIP a establecer incentivos para lograr un anticipo extraordinario de Ingresos Brutos, como también se dará hasta 30% de crédito tributario a quienes adelanten el segundo semestre del impuesto inmobiliario y tasas de Alumbrado Barrido y Limpieza (ABL). El diputado destacó el diálogo con la oposición "aunque no nos acompañen" y aseguró que "es la ley de emergencia más trabajada que conocí".

Del Frente de Todos, que es la segunda fuerza en el recinto con 17 diputados, habló la legisladora Cecilia Segura, diciendo que si bien preocupa la situación económica y "pensamos que es necesaria una ley de Emergencia Económica para la Ciudad" para ayudar a los ciudadanos y "los que necesitan que el estado les tienda una mano, como las pymes", la ley "no es para proteger no es para cuidar a los sectores productivos" y enumeró sectores para y consideró que "lo que más sobresale es una discrecionalidad obscena de los fondos públicos" y que todo lo que se recauda "va a la Cuenta Única del Tesoro y después no se puede especificar cuánto ni de dónde vino ni en qué se gastó". Finalmente consideró "un cheque en blanco" la iniciativa y retrucó que el Gobierno porteño pagó sobreprecios en barbijos que estaban vencidos y desempolvó el caso del que estaría involucrado el hermano de un funcionario. Se quejó también de la comisión que se creará que "presidida por el oficialismo parece una comisión de validación". Le retrucó a su turno, otra vez Romero quien mencionó que Horacio Rodríguez Larreta tomó medidas para control de las compras. Finalmente se pasó a la votación con 59 de los 60 diputados presentes.