Espionaje ilegal: Bicameral recibió al exdirector de Contrainteligencia

El mismo cuerpo parlamentario convocó también para al empresario Martín Terra, cercano al ex titular de la AFI, Gustavo Arribas y ex esposo de la actual mujer del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, quien también habría sido víctima del espionaje.

La comisión, presidida por el diputado Leopoldo Moreau, se reunió en forma reservada en el Congreso, en un encuentro que comenzó pasadas las 15.



Pereyra, según relató la semana pasada ante ese cuerpo parlamentario el ex espía Jorge "Turco" Suárez, le comunicó que se había reunido con Arribas, quien dio la orden de espiar a políticos, en particular a peronistas.

"Él quería que nosotros empezáramos a laburar en política, que siguiéramos a los peronistas y vos sabés que yo soy peronista. Entonces, yo en esa no me embarco", contó Sáez que le dijo Dalmau Pereyra en 2018.

En esa charla, el entonces jefe de Contrainteligencia le anunció a Sáez que había discutido con las autoridades de la AFI y que le iban a pegar "una patadita", tras lo cual le confesó: "Silvia (Majdalani, ex número dos de la AFI) me ofreció España o Chile y me parece que voy a agarrar Chile porque está más cerca de mi familia".

Finalmente, Dalmau Pereyra se fue a Chile y su lugar fue ocupado por Alan Ruíz, quien, impulsado por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se convirtió en un hombre de referencia para Majdalani y, según relataron los tres espías que pasaron por el Congreso, encabezó el grupo de los autodenominados Super Mario Bros, que espiaron entre otros a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Ruiz fue detenido en las últimas horas y ayer admitió ante la Justicia que hizo tareas de inteligencia sobre el Instituto Patria y la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero sostuvo que fueron acciones que estaban "justificadas legalmente".

También ayer, la ex agente de la AFI Mercedes Funes Silva, que había sido citada por la comisión, envió un escrito donde dijo que toda información que recolectaba el equipo que integraba "subía de manera pormenorizada a (Silvia) Majdalani y (Gustavo) Arribas", ex director y subdirectora, respectivamente, de ese organismo durante el gobierno de Cambiemos.

La ex espía estaba llamada a declarar ante la comisión, en el marco de las reuniones que mantiene ese cuerpo para analizar las denuncias sobre espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, pero se limitó a presentar un escrito de su autoría y rechazó la posibilidad de responder preguntas.

Por su parte, Emiliano Matta, otro ex agente de la AFI que aparece implicado en la causa que lleva adelante el juez Federico Villena en Lomas de Zamora, mandó un mail a la comisión y se excusó de asistir por cuestiones médicas.

En el escrito, dijo que había recibido la citación el pasado martes y que un día después debió atenderse en el Hospital Pirovano por "transtornos de hipertensión".

Desde la comisión le pidieron que acredite su situación con documento médico pertinente y lo volvieron a citar para próximo lunes.