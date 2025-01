Ficha Limpia: sin precisiones del Gobierno, hay incertidumbre de cara a las extraordinarias

Lo cierto es que ni desde el Senado ni desde Diputados tienen precisión alguna sobre la fecha de convocatoria a comisiones o sesiones . “El recinto sigue en obra y se va a terminar en la última semana de enero. Se están sentando a charlar recién ahora los bloques, pero está todo verde. De haber algo, con suerte será la primera de febrero ”, aseguran desde la Cámara baja. “La semana que viene va a haber actividad, pero todavía no está definido el día”, especulan con más optimismo desde Casa Rosada. Hasta ahora, sus aspiraciones se terminan concretando.

Otra incerteza que existe es el contenido del proyecto de Ficha Limpia . Dentro del Gobierno sostienen el hermetismo, pero aún el texto no está terminado. Lo que se conoce hasta el momento es que el ministro de Defensa, Luis Petri , -cuya última iniciativa legislativa fue reformar la ley de Seguridad Nacional que actualmente rige por decreto - es el nuevo encargado de construir los lineamientos del proyecto, que el abogado Alejandro Fargosi lo asesora ad honorem y que, al menos durante estas semanas, la diputada Silvia Lospennato (PRO) no está involucrada en la redacción del documento.

El interrogante mayor es qué diferencias tendría la nueva iniciativa de Ficha Limpia de la que intentó aprobar el PRO en noviembre y que no contó con el apoyo de La Libertad Avanza , que permitió la ausencia de diez diputados para que se cayera la sesión por falta de quórum . El documento -que tenía como principal impulsora a la propia Lospennato- proponía impedir candidatearse a cualquier persona con un fallo judicial en segunda instancia , lo que no implica una sentencia firme de la Corte Suprema.

La oposición propuso agregar distintos apartados, como que el proyecto alcance a miembros del Poder Judicial y funcionarios del Ejecutivo con cargos no electivos, o que se amplíe la lista de delitos a aquellos de orden penal. Lo cierto es que el Gobierno necesita incorporar alguna modificación para diferenciarse de la propuesta que no acompañó hace dos meses para conseguir -al menos- el respaldo del PRO, mientras que la principal oposición hace cuentas: si Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre (radicales disidentes) se resisten, el oficialismo no alcanza el quórum.

Sesiones extraordinarias 2025: los temas que se tratarían en el Congreso