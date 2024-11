Diputados: cortocircuitos inesperados y acuerdos inéditos en la última semana de sesiones

Finalizó el período de sesiones ordinarias en el Congreso y se consolida la posibilidad de una convocatoria a extraordinarias que no cuente con el proyecto de Presupuesto 2025 en su agenda. La última convocatoria fue para tratar Ficha Limpia . Para entender su falta de quórum hay que remitirse al día martes, cuando se reunieron los jefes de todos los bloques parlamentarios para exponer su agenda de prioridades. Entre los intereses libertarios, apareció la renovación de Martín Menem como presidente de Diputados . Fue allí que Unión por la Patria, bancada mayoritaria por amplitud, vio una oportunidad.

La Libertad Avanza conocía tanto su necesidad de votos para la reelección de la presidencia como los intereses de otros espacios por el cargo. Incluso el propio Menem compartió una reunión con Miguel Pichetto y Emilio Monzó , cuyo anhelo era que quede en manos de algún miembro de Encuentro Federal . Sin embargo, el pacto finalmente se selló entre peronistas y libertarios. Ante ello, otro integrante de ese bloque, Nicolás Massot , criticó en sus redes sociales al "claro acuerdo del gobierno con los K para lograr la reelección de Menem" y apuntó contra "la complicidad de LLA para que no haya quórum". Massot no fue este jueves al recinto y tampoco facilitó el quórum.

A pesar de haber acompañado en el dictamen del proyecto, la sanción de la Ficha Limpia no era una prioridad para los libertarios . El peronismo acusa lawfare y señala la arbitrariedad de establecer que la iniciativa se aplique para fallos en segunda instancia , algo que ocurrió con Cristina Kirchner este mismo mes. Apuntan incluso a la intervención en el recinto de Juan Manuel López (Coalición Cívica) , que interpretó que desde Casa Rosada “ quieren confrontar con Cristina Kirchner y la quieren de candidata ”. Finalmente, el proyecto parecía tener nombre y apellido.

Diputados Quorum La sesión convocada para tratar Ficha Limpia no alcanzó el quórum. Diputados

Desde el PRO no contemplaron las diez ausencias de La Libertad Avanza. Una de las ausentes alegó intoxicación masiva. Aliados piden observar movimientos de cercanía entre los que tienen que renovar bancas y Karina Milei, principal armadora libertaria. Más allá de las promesas de escrache a las bancadas que no dieron quórum, el PRO no perdió la intención de construir un futuro de coalición con La libertad Avanza, al que le ven un futuro promisorio en el 2025.