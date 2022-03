Empresarios piden que el Congreso apoye el acuerdo con el FMI

Uno de los que acudió al Palacio de Hacienda fue Gabriela Renaudo, CEO de Visa Argentina, quien consideró que "cerrar un acuerdo con el FMI es fundamental para el país" debido a que Argentina necesita "su inserción en el mundo para poder seguir funcionando”.

En ese sentido, evaluó que "el país no tiene opción" y que "la economía local necesita de esa conexión internacional, por ende, caer en un default no es alternativa para Argentina”.

Renaudo aseguró que durante la postpandemia hubo un "recupero del consumo en general" que se registra "en el uso del crédito", algo que consideró "una buena señal para la economía local”.

En tanto que Antonio Aracre, CEO de Syngenta, mantuvo la misma postura que Renaudo en cuanto a la aprobación de la iniciativa del oficialismo: “Aprobar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es urgente y es importantísimo porque es lo que, precisamente, nos va a permitir que se generen esos dólares y que ingrese lo que necesitamos para poder seguir operando”.

“La economía Argentina funciona en base a los dólares: las importaciones, las fábricas, la producción requieren insumos importados. Si no tenemos dólares no podemos producir, no podemos avanzar, no podemos generar trabajo, no podemos crecer”, fundamentó.

En tanto que Sergio Kaufman, presidente de Accenture Argentina, calificó de "importantísimo" que se cierre el entendimiento con la entidad de crédito mundial.

“Es una parte para seguir conectados al mundo y seguir generando futuro para nuestra gente, que en definitiva para eso estamos”, sostuvo.