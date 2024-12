Formosa: una inconstitucionalidad para la reelección indefinida con múltiples destinatarios

La Corte Suprema se apresta, en las próximas horas, a expedirse en la causa “Confederación Frente Amplio Formoseño” contra la provincia de Formosa, en el que dictará la inconstitucionalidad de la reelección indefinida, que está tácitamente contemplada en la Constitución local . Pero la sentencia –que como cada fallo de alto impacto ingresará en la guerra de sensaciones-, no implicará un cambio político ni ingresará en ese terreno respecto a otros poderes representativos , pese a que se fuercen las interpretaciones acerca de los márgenes de acción para el gobernador Gildo Insfrán, que cumple su octavo mandato como gobernador . Esto se explica porque, básicamente, la Corte está llamada a resolver respecto a un amparo planteado contra el artículo 132 de la Constitución formoseña que violaría lo prescripto en el artículo 5 de la Constitución Nacional. No habrá interferencias respecto al actual mandato, que había sido parte del reclamo de sectores de la oposición al peronismo que buscaban invalidarlo cuando presentaron la acción ante el máximo Tribunal.

En trazo grueso, la Corte Suprema apuntará que el sistema republicano garantizado a través del Artículo 5 de la Constitución Nacional y al que las provincias deben someterse, puede ver socavado su espíritu de limitación del poder, a través del mecanismo de reelecciones sucesivas que puedan ser potencialmente indefinidas . Esa última palabra será clave, lo mismo que la diferenciación entre “periodicidad” y “alternancia”, como visiones colocadas en oposición en la postura de los demandantes y las autoridades provinciales que se apoyan en la primera para asegurar que la representación no colisiona con el Estado de Derecho. De todas maneras, la Corte dejará trazado una bisectriz: la posibilidad de que no haya limitación engendra un riesgo que colisiona con el texto fundacional. La alternancia se puede dar en varios formatos.

La constitución de Formosa no habla de "indefinidas". Deja abierta la interpretación. “El Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos”, afirma. Los tribunales locales le han dado visto bueno a la interpretación de que esto no es una limitante de la alternancia y que tampoco fija un número de períodos consecutivos. Pero no es la opinión mayoritaria de la Corte ni de la Procuración General, cuyo dictamen adelantó Ámbito. La propia jefatura de los fiscales había adelantado posición en el mismo sentido cuando un legislador intentó impugnar la candidatura de Insfrán en simultáneo a su nueva reelección, en mayo de 2023.