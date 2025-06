Irán responderá "con firmeza" si EEUU interviene en los ataques israelíes

Lo dijo el embajador iraní en la ONU, quien trató a EEUU de "cómplice" de Israel. También expresó que no mostrarán "reticencias" al defender a su "pueblo, tierra y seguridad".

"No mostraremos ninguna reticencia a la hora de defender a nuestro pueblo, nuestra seguridad y nuestra tierra : responderemos con seriedad y firmeza, sin restricciones", fue el mensaje completo de Bahreini a la prensa.

Miles de personas huían de Teherán y otras ciudades importantes este mismo miércoles, según informaron los medios iraníes, mientras Irán e Israel lanzaban nuevos ataques con misiles el uno contra el otro a pesar de que el presidente de EEUU Donald Trump, pidió la rendición incondicional de Teherán.

El ejército israelí dijo que Irán lanzó dos andanadas de misiles hacia Israel en las dos primeras horas de la mañana del miércoles y se escucharon explosiones sobre Tel Aviv, según reportó Reuters.

El ayatolá Alí Khamenei, líder de Irán: "Cualquier ataque de EEUU tendrá consecuencias irreparables"

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Khamenei, advirtió este martes a EEUU que Teherán no se rendirá y que cualquier ataque militar "tendrá consecuencias irreparables". Sus palabras se dan en medio de la guerra con Israel.

“No nos rendiremos. Cualquier ataque de EEUU tendrá consecuencias irreparables”, advirtió Khamenei. Así, Irán no aceptará “ni una paz ni una guerra impuestas” y que aquellos que conocen la historia del país saben que “los iraníes no responden bien al lenguaje de las amenazas”.