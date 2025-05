Fuerte rechazo de CTERA a los cambios en la paritaria nacional docente: "Gravísimo retroceso"

Consejo Federal de Educación.jpg A partir de ahora, la paritaria nacional docente se discutirá en el Consejo Federal de Educación.

CTERA recordó que, desde su sanción, el artículo 10° "garantizó la intervención del Estado nacional como garante de un piso salarial común para todas las y los docentes del país, en una mesa de negociación tripartita junto a las provincias y los sindicatos nacionales". "Eliminar esta instancia es desentenderse del derecho a un salario digno, es fragmentar aún más el sistema educativo, y es consagrar la desigualdad", afirma el comunicado.

Asimismo, denunció que la medida "se inscribe en una política de vaciamiento del Estado, desfinanciamiento de la educación pública y desconocimiento de los derechos de las y los trabajadores de la educación, llevada adelante por un Gobierno que ha decidido abandonar su responsabilidad indelegable de garantizar el derecho social a la educación".

Por otra parte, el gremio anticipó que "no permitirá este atropello" y exigió su "derogación inmediata", al tiempo que convocó a todas las organizaciones sindicales, a las comunidades educativas y a la sociedad en su conjunto "a defender la educación pública y el rol del Estado como garante de la educación pública y equidad federal".

"Sin salario digno no hay educación de calidad. Sin paritaria nacional no hay federalismo. Sin Estado no hay futuro. ¡La educación no se negocia, se defiende!", concluye el escrito difundido por CTERA.

Defensa del Gobierno a la medida

La flamante medida se publicó en el Boletín Oficial y lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, bajo cuya órbita se encuentra la secretaría de Educación de la Nación, a cargo de Carlos Torrondel.

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 21, 2025

Tras la oficialización de los cambios, el ministro el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó la iniciativa, asegurando que se devuelve "la negociación al lugar que corresponde: las provincias y el Consejo Federal de Educación".

"El federalismo es menos intromisión del Estado Nacional en asuntos provinciales, es menos burocracia y es más poder para las provincias. Pero, siempre bueno recordar la frase más famosa jamás escrita en un comic: como dice el tío de Peter Parker, 'cuanto más poder, más responsabilidad'", reflexionó el economista.