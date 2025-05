El gobierno de la provincia de Buenos Aires descontará el día a los docentes que paren

Para la titular del gremio, Liliana Olivera, la propuesta no respondía a la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos meses. “El incremento no logra recomponer el importante rezago salarial que vienen sufriendo los sueldos de los docentes en los últimos meses” y “no estamos dispuestos a aceptar propuestas a la baja”, sostuvo la dirigente.

En el mismo sentido, la FEB denunció la falta de avances en las negociaciones paritarias y el escaso funcionamiento de las mesas técnicas, lo que llevó al Congreso del sindicato a votar por mayoría el lanzamiento de una medida de fuerza a nivel provincial.

La respuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires

La decisión gremial generó una respuesta inmediata por parte del gobierno. El viernes 17 de mayo, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria con el objetivo de suspender el paro y reactivar el diálogo.

La FEB, sin embargo, rechazó esa instancia y ratificó la huelga: “La conciliación obligatoria sólo busca cercenar el derecho a huelga”, publicaron desde la cuenta oficial del gremio en la red X.

El lunes previo a la medida, el ministro de Trabajo de la provincia, Walter Correa, fue contundente: “El trabajador o trabajadora que no concurra, obviamente se le va a descontar el día”. De esa forma, la gestión provincial anticipó que se aplicará el descuento salarial a quienes adhieran a la jornada de paro.

A su vez, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, criticó públicamente a la FEB: “Hay un solo gremio docente que no es representativo ni mucho menos del conjunto, que está amagando o amenazando con alguna medida de fuerza. Lo importante es el conjunto y no una parte no representativa”, expresó.

En ese sentido, el funcionario agregó: “No tenemos ninguna notificación fehaciente de que alguna organización sindical va a accionar con algún tipo de medida de acción directa”.

La medida también evidenció fisuras dentro del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), espacio que agrupa a los principales gremios del sector.

PARO DOCENTE.jpg Se realiza al primer paro docente durante el gobierno de Axel Kicillof. Imagen: Noticias Argentinas.

Hasta ahora, las acciones gremiales se habían coordinado en conjunto. Esta es la primera vez durante la gestión de Kicillof que un sindicato docente decide actuar de manera unilateral y lanza un paro sin respaldo de sus aliados habituales.

La decisión de los otros gremios docentes

Mientras que sindicatos como Suteba, UDOCBA, AMET, UDA y SADOP, todos integrantes del FUDB, se mantuvieron al margen de esta huelga, Suteba optó por plegarse a una jornada de lucha convocada por CTERA para el próximo jueves 22 de mayo, con movilización al Ministerio de Economía de la Nación, marcando así una estrategia diferenciada frente al reclamo de la FEB.

En recientes declaraciones, Olivera también defendió la decisión de avanzar con el paro: “La conciliación obligatoria dictada hace minutos por el gobierno provincial sólo busca cercenar el derecho a huelga, como forma de amedrentar a los educadores que definieron rechazar por insuficiente la última propuesta salarial”.

Y agregó: “Nosotros siempre hemos apostado al diálogo, pero somos conscientes de que nos asiste el justo derecho constitucional a realizar huelga y esa ha sido la decisión del Congreso de la FEB que es soberano”.

Desde el sindicato señalaron que la medida de fuerza incluye a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires y que la adhesión más fuerte se esperaba en el interior bonaerense.

También se mencionó que sectores del Suteba Multicolor podrían sumarse en determinadas escuelas, lo que podría complicar el normal funcionamiento en algunas regiones educativas.

Hasta ahora, no se confirmó una nueva convocatoria del Ministerio de Trabajo ni hubo señales de apertura para una nueva ronda de diálogo. La FEB concretó su protesta este martes, en lo que representa un punto de quiebre en la relación entre el gobierno provincial y uno de los sindicatos más influyentes de la educación pública bonaerense.