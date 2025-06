Hayden Davis declaró en Nueva York por el caso $LIBRA: negó que fuera una estafa y se desentendió de Javier Milei

Además, agregó: "Según Davis, los snipers, bots que realizan transacciones rápidas en el mercado, eran oportunistas, no eran insiders. Quería sacar la idea de que había gente con información privilegiada".

Por último, Zak confirmó que mencionó a Javier Milei y lo hundió en su declaración al afirmar "que fue su posteo que elevó el precio y aumentó el interés". "Luego borró el posteo. No sé por qué lo hizo", agregó el CEO de Kelsier Ventures.

Hayden Davis declaró ante la justicia de Nueva York

En su declaración ante la justicia de Nueva York, Davis contó en detalle cómo fue el surgimiento de $LIBRA: "El Proyecto VVL se inició para beneficiar a pequeñas empresas en Argentina, como se indica en su sitio web. Segundos después del lanzamiento, tres compradores oportunistas ("snipers"), desconocidos para mí, adquirieron grandes cantidades de $LIBRA. Solo puedo identificarlos por sus direcciones de billetera digital. No tenía conocimiento previo de su existencia ni sé quiénes son. No fui uno de ellos, ya que no compré $LIBRA para mí ni para terceros", aseguró, desentendiéndose de la estafa.

En relación a Milei, el estadounidense señaló que el Presidente "publicó sobre la criptomoneda en X" y "como es habitual con las monedas meme, esto generó interés y compras, elevando su precio". Esta declaración puede complicar la situación del libertario.

"Poco después, Milei eliminó su publicación. Hasta la fecha, desconozco el motivo, ya que no participé en esa decisión ni fui informado antes de que ocurriera. Según lo planeado, $LIBRA debía destinarse a pequeñas empresas y proyectos educativos en Argentina, como se indicaba en el sitio web", reiteró Davis, también tomando distancia de las decisiones del mandatario.

Por otro lado, Davis además aclaró: "No creé el sitio web de 'Viva La Libertad!' en Nueva York, ni se alojó en un servidor radicado allí. El sitio www.vivalalibertadproject.com es pasivo y accesible voluntariamente desde cualquier parte del mundo mediante conexión a internet. No dirigí promoción alguna del Proyecto VVL hacia Nueva York. No publiqué anuncios de SLIBRA en Nueva York ni dirigidos a personas en dicho estado", concluyó.