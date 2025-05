"Hola... ¿Estás ahí?": Luis Juez sufrió el robo de su teléfono en plena entrevista y todo quedó grabado

Lejos de cortar la comunicación, Metzger reaccionó en vivo con asombro y preocupación: “Hola... Le robaron el teléfono... le robaron el teléfono... Hola, hola... Luis, ¿Estás ahí? Luis, Luis... Estoy convencida de que le robaron el teléfono mientras hacíamos la entrevista en vivo. No voy a cortar, obviamente. A ver si han cortado ellos.... Seguí, seguí, escuchemos el audio. Le han robado el celular en plena nota. Sigue la moto, sigue la moto... Yo no lo puedo creer ”.

luis juez robo.mp4

El posteo de Luis Juez tras la caída de Ficha Limpia

La frustración de Luis Juez quedó plasmada en redes sociales tras la caída del proyecto de ley conocido como “Ficha Limpia” en el Senado: “En cualquier país serio no necesitás votar una ley para que los delincuentes no puedan ser elegidos en cargos públicos”, escribió el legislador cordobés, reflejando su enojo y desconcierto. La iniciativa, que buscaba impedir que personas con condena firme por delitos de corrupción accedieran a cargos electivos, no logró avanzar, y para Juez esto no es sólo un traspié legislativo, sino un síntoma grave del estado institucional del país.

“Todavía no lo puedo creer. Me dirán ingenuo pero siento una terrible desilusión”, continuó el senador en un mensaje cargado de impotencia. Desde su perspectiva, la derrota del proyecto trasciende las grietas políticas: “No es un problema de bandos ni de partidos”, escribió, y sentenció con dureza: “Festeja el kirchnerismo. Pierde la democracia”. Con esas palabras, Juez no sólo apuntó contra quienes votaron en contra, sino que también dejó en claro que, para él, se trata de una señal preocupante para quienes aún apuestan por una Argentina más transparente.