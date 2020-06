Larreta se prepara para el final del recreo. Preocupa la ocupación de camas

La aritmética es impiadosa por estas horas para Larreta y cuando los números son cambiantes de repente, la situación que reflejan se muestra complicada. A eso atiende el jefe de Gobierno porteño, mientras no parecen del todo claras las razones para reforzar la batalla contra el coronavirus con un aislamiento que vuelva a ser estricto, pero que también se controle su cumplimiento. Eso no ocurre en estos días y los ejemplos son muchos. No es estricto el distanciamiento en los parques, ni en las calles porteñas y el relajamiento y la imposibilidad de controlarlo todo ante un comportamiento social disímil hace temer en una imposición que en la práctica se transforme en descontrol.