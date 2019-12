Larreta ya rearma PRO nacional y activa agenda ecológica apuntando a 2023

No es menor el dato de que el “larretismo” haya conseguido el lugar principal en el partido del macrismo, algo que parecía lógico tras la contundente reelección en primera vuelta del jefe porteño. Aunque la presidencia del PRO la ocupará Patricia Bullrich, en la práctica el principal puesto es la secretaría general.

Como sea, el proyecto que apunta las legislativas de 2021 pensando en la posibilidad de la candidatura a presidente de Larreta trae varios condimentos.

Por un lado, creen que actualmente el PRO, licuado con el radicalismo en Cambiemos, no tiene la consistencia que debiera. Lo ven, por ejemplo, en que un 30% de distritos chicos del país no llevaron la boleta de Mauricio Macri en el pasado cuarto oscuro de octubre. Zonas, “donde no hubo un solo voto”, aseguran. En otro sentido, la nueva gestión que comienza la semana que viene Larreta se organiza también apuntando a 2023 con cambios de gabinete que parecen menores, pero se consideran estratégicos.

Uno de esos es el que involucra al propio Macchiavelli, dividiendo su cartera en tres planos.

En principio, como novedad, está pensado transferirles a las comunas la gestión de los espacios verdes, una vidriera en el espacio público que es altamente valorada por los vecinos, como es el mantenimiento de las plazas. Es una decisión, además, que avalaría la oposición ya que desde que se crearon las 15 comunas porteñas sus funciones son acotadas. Un Presupuesto estimado para 2020 de más de $2 mil millones se repartirá para la tarea.

En otro plano, el área de Ambiente cuya titularidad ocupará Macchiavelli será una agencia con rango ministerial que, entre otras cosas, tendrá a su cargo las reservas ecológicas, el Jardín Botánico, energías renovables y el arbolado. Finalmente se desdobla el área de Espacio público que se ocupa de las veredas y el asfalto, que estará a cargo de Clara Mussio, actual funcionaria del tema.

Es que Larreta buscará imponer una agenda “moderna” con temas ecológicos y “profundizar la agenda del cambio climático” como propuso en septiembre pasado, cuando entre las PASO y las elecciones generales viajó a Washington, que como Buenos Aires es parte del grupo de liderazgo climático C40.

A todo eso se suma que Macri dejó trascender que no buscará ser candidato en el futuro, aunque participaría del rearmado del PRO que en sintonía iniciará también María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

Otro de los cambios en el gabinete porteño que por estas horas desatan internas es el que le compete el ministro de Obras Públicas, Franco Mocchia, quien irá como titular de la Fundación Pensar, el Think Tank del PRO, que consideran también clave para la futura estrategia electoral. Ese ministerio se dividirá en dos secretarías, una de Planeamiento y otra de Transporte. La primera estará a cargo de Álvaro Resta (subsecretario de Proyectos) y la otra seguirá a cargo de Juan José Méndez.

Otra de las apuestas de Larreta para el nuevo período es, además, satisfacer una de las principales demandas de los vecinos: la seguridad. Será en 2020 una de las áreas que más verá aumentado su presupuesto, que ascenderá $75.820 millones, 45% más que en el presente año.