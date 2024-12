Impulsan un proyecto para prohibir el ingreso a las canchas a quienes no cumplan con la cuota alimentaria

El proyecto restringe el ingreso a los estadios de fútbol a aquellos padres que no cumplan con la cuota. La propuesta busca sumar apoyos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires por el bloque de la Coalición Cívica (CC) impulsan un proyecto para restringir el acceso a las canchas de fútbol a aquellos padres adeuden pagos en las cuotas alimentarias de sus hijos. Sobre la propuesta, el dirigente Facundo del Gaiso aseguró que un progenitor que es "moroso" no puede " gastar $100.000 " para ver un partido de fútbol.

El legislador del Gaiso aseguró que "la idea del proyecto que presentamos es que, si un padre no cumple con la cuota alimentaria, no pueda gastarse $100.000 para entrar a la cancha". De ser aprobada, la restricción aplicará a quienes deben dos cuotas consecutivas o alternadas en un mismo año calendario.

"En los ingresos le van a pedir el DNI y, si es moroso, salta el alerta", detalló sobre como será la implementación de la prohibición. “Es un mecanismo fácil de aplicar porque ya está la tecnología y las herramientas en funcionamiento en la actualidad: si sos un barrabrava con derecho de admisión no podés ingresar a las canchas, lo mismo ocurriría si sos un deudor alimentario”, agregó Del Gaiso.

ingreso monumental.jpg Ingreso Estadio Más Monumental

En detalle, la propuesta busca actualizar las sanciones aplicadas para el Registro Público de Alimentantes Morosos. De esta manera, quienes estén en ese registro tampoco podrán concurrir a partidos de fútbol, algo que anteriormente solo podía ser sancionado por un Juez.

Al ser consultado sobre el apoyo que tendrá el proyecto por parte de otras fuerzas, supone que los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) "van a apoyarlo" aunque después "puede haber sorpresas, como no votar el presupuesto". Según confirmó del Gaiso, la propuesta será votada el próximo jueves 12 de diciembre.

Legislatura porteña: el oficialismo sancionó la nueva ley de Enfermería

La Legislatura porteña viene de aprobar, por apenas un voto, el proyecto de ley de Enfermería del bloque oficialista que propone incorporar a los licenciados a la carrera profesional mediante la creación de un régimen especial de empleo. El peronismo, la izquierda y Confianza Pública llevaron al recinto una propuesta de los trabajadores, que reclamaban ser incluidos en la ley 6.035 que agrupa a médicos y otras 23 profesiones.

Afuera, asociaciones gremiales cuestionaron el resultado final y fueron reprimidos por efectivos de la Policía de la Ciudad. El enfrentamiento inició finalizada la jornada legislativa, y culminó con la detención de dos enfermeros.

ley enfermeria.jpg

Con 27 votos a favor, principalmente provenientes de las bancadas de Vamos por Más, parte de la UCR, La Libertad Avanza y los espacios liberales, la legislatura aprobó el proyecto de del Gaiso que propone crear un nuevo régimen que abarque exclusivamente a los enfermeros y enfermeras, quienes actualmente son considerados empleados administrativos. Unos 26 legisladores se pronunciaron en contra (UP, FIT, Confianza Pública), mientras que hubo 7 abstenciones clave, reunidas en torno al radicalismo.

Además de los cambios en la jerarquía, el proyecto prevé elevar los ingresos de los trabajadores al 90% de los que perciben los médicos, pero en el plazo de tres años. La carga horaria continuará siendo de 35 horas semanales. “No estamos siendo odiadores de la enfermería. Por eso damos las discusiones que damos”, defendió del Gaiso, titular del bloque de la CC, al cierre de los oradores.

Mientras tanto, afuera el resultado de la sesión aumentó la tensión en las calles -que se encontraban valladas, con grandes medidas de control y un fuerte operativo de seguridad - cuya protesta estuvo organizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), con movilizaciones, manifestaciones y paros por parte de los enfermeros. "No solo no se aprueba la inclusión a la carrera 7035, sino que vienen los golpes, la represión. Desagradable momento vive la enfermería. Se aprobó una ley trucha del Gobierno de la Ciudad, en la que no nos incluyen como profesionales ni nos pagan como tales", expresaron desde ATE.