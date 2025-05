El desesperado pedido de Guillermo Coppola en medio del juicio por Maradona: "No puede descansar en paz"

En el marco del conflicto que atraviesa el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona , con el escándalo protagonizado por la jueza Julieta Makintach, el representante Guillermo Coppola, quien fue su amigo incondicional durante casi 20 años, sostuvo que el astro argentino "no puede descansar en paz".

"Acompaño desde mi lugar. Saben que estoy y siempre voy a estar, sobre todo para las hijas e hijos. Todos. No pueden hacer el duelo por una cosa u otra. Hoy por esto, de una jueza que no sé si es un documental o podcast", manifestó Coppola con un tono apagado y en sintonía con los seres cercanos al ex futbolista.