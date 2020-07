Acorralan a Biorci, el cuñado de Majdalani, por la causa "G-20"

Es más, el declarante se enteró de lo que luego fue la denominada “Operación Puf” derivada del expediente que investigaba al Rey de la Efedrina Mario Segovia, que estaba bajo su mando. Afirmó que Jurídicos solo le pasó el tramo de las escuchas ordenadas por el juez de Lomas de Zamora Federico Villena sobre Segovia y que fue Jurídicos quien retuvo todo el resto de las grabaciones obtenidas fuera del marco de esa causa que luego fueron filtradas a los medios y que se conoció como “Puf”. Ese dato, hasta ahora era desconocido.

Pero según pudo confirmar Ámbito, hubo otro dato relevante de la declaración: la causa “G-20”, donde se descubrió un auto de la AFI frente al Patria estaba inserto en una causa de terrorismo que llevaba Biorci. Y que decidieron utilizar personal de calle de Contrainteligencia para cubrir el “servicio”. Esto también lo desconocían los legisladores. Pero además, el declarante fue el encargado de investigar a la organización ecoterrorista Individualistas con Tendencia a lo Salvaje (ITS), una agrupación que estaba sospechada de atentados. Sin embargo, reveló que hubo dos episodios que habían dejado en la mira a ITS por una bomba en el Correo y otra que no llegó a estallar por la que se había abierto una causa judicial en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, entre 2016 y 2017. Desde ese momento se había solicitado intervención de la AFI.

Esto último implica que ante el descubrimiento del auto de la AFI, hubo tanto apuro por intentar cubrir los rastros y darle un viso de legalidad que tomaron el tema de la alerta del ITS para incluir eso en un informe ante el juzgado de Lomas de Zamora, sin percatare que, en cualquier caso, debieron haberlo relacionado con la causa abierta con anterioridad en el juzgado de Canicoba. La AFI no comunicó nada a ese juez, lo que deja tambaleando el argumento esgrimido tanto por Majdalani como por Gustavo Arribas de que ese fue el verdadero origen de un vehículo que estaba supuestamente haciendo una custodia preventiva a un potencial blanco de un atentado terrorista.

Mientras tanto, el juzgado de Lomas de Zamora que tramita la megacausa por espionaje ilegal quedó con protocolo covid-19 activado luego de que el exjefe de Contrainteligencia Martín Coste tuviera que hacerse hisopado ante caso sospechoso. Pese a intentos de desmentida de fuentes judiciales, se procedió al aislamiento de las personas que tuvieron contacto con Coste y en algún caso se procedió a hacerles estudios ante síntomas compatibles. Los despachos del juzgado fueron desinfectados ayer.