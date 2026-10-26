Javier Milei no baja a sus candidatos en las provincias y complica acuerdos con los gobernadores

El Presidente empuja a una docena de postulantes de La Libertad Avanza para competir con sus aliados provinciales en 2027. Desconfianza y crisis interna en los armados electorales.

Javier Milei no logra salir del laberinto político que transita su propio futuro electoral : instala y empuja candidatos a gobernador de La Libertad Avanza en las provincias de sus aliados, los mismos que necesita para aprobar su agenda legislativa, incluido el Presupuesto 2027 y la suspensión de las primarias abiertas, simultaneas y obligatorias ( PASO ), un proyecto que el oficialismo considera determinante para la reelección presidencial.

El viaje a París con 13 mandatarios provinciales, Diego Santilli y Luis Caputo, parecía haber aceitado la posibilidad de un acuerdo. Pero en la cena en la embajada argentina con el jefe de gabinete y el Ministro de Economía, asi como en el encuentro de los gobernadores con Milei en la sede de la OCDE. Faltaba ella. "El jefe". Karina Milei, la encargada de cerrar los acuerdos políticos.

Tras la renuncia de Daniel Gonzalez, secretario de Minería y Energía , los gobernadores del norte todavía esperan el decreto o resolución de esa cartera para compensar a las denominadas "zonas cálidas" con subsidios a la electricidad, prometidos por la Casa Rosada a cambio del apoyo que dieron en el Senado para terminar con el régimen de subsidios al gas en las denominadas "zonas frías". El Gobierno nacional había anunciado que saldría durante octubre para entrar en vigencia el 1° de noviembre.

En Neuquén, una de las provincias perjudicadas por la eliminación del esquema de subsidios a las zonas frías, la desconfianza hacia los hermanos Milei es doble. La hermana del Presidente instaló a la senadora nacional Nadia Marquez como candidata a gobernadora para disputarle el poder a su aliado, Rolando Figueroa , en las elecciones del año próximo.

El lunes pasado, la apertura de la Expo Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026 , el Presidente aprovechó para ampliar su mapa de candidatos libertarios en las provincias y, acompañado por su vocero, mencionó a Adrián Ravier como "futuro gobernador de La Pampa" . El fin de semana anterior, la senadora Márquez, longa manu de Karina Milei en la Cámara alta, había organizado un encuentro provincial de La Libertad Avanza en Neuquén con criticas explícitas a la gestión de Figueroa.

Las señales son más que confusas y siempre de desconfianza el camino al 2027. Milei necesita a los gobernadores para reunir los votos que le faltan en el Senado y suspender las PASO. Pero, por el otro, deja que La Libertad Avanza (LLA) les arme candidatos propios en sus distritos. La lista de precandidaturas libertarias ya cubre buena parte del mapa. Luis Petri aspira a la gobernación de Mendoza, Lisandro Catalán está lanzado en Tucumán y Pilar Ramírez es la figura central de LLA en la Ciudad de Buenos Aires. Todos territorios gobernados por gobernadores aliados como el radical Alfredo Cornejo, el peronista con peluca Osvaldo Jaldo y el jefe de gobierno porteño Jorge Macri.

A raíz de una reunión que compartimos hace unas semanas con el Jefe de Gabinete, @diegosantilli, y con el intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, el Gobierno Nacional avanza en dos obras de infraestructura para La Pampa:



Agua para 25 de Mayo: un nuevo acueducto, con 3.000… pic.twitter.com/eLb2tqeokc — Adrian Ravier (@AdrianRavier) October 22, 2026

En Jujuy, Ezequiel Atauche y Manuel Quintar pelean por la candidatura libertaria para desplazar a otro aliado de la Casa Rosada, el gobernador radical Carlos Sadir. Bartolomé Abdala asegura que será candidato por San Luis y mientras que Ravier ya despliega planes de gobierno para La Pampa. En la mayoría de los casos se trata de gobernadores que acompañaron al oficialismo en leyes clave como la Ley Bases y la reforma laboral, y también en el blindaje al DNU 70/2023. Para los mandatarios, la lógica es simple: ayudaron en el Congreso y ahora esperan que no les armen listas para competir e sus distritos.

Dudas entre los gobernadores aliados

En Mendoza el conflicto es explícito. Cornejo ratificó el acuerdo de la UCR con LLA, pero buscará definir su sucesión con un único candidato radical que no sea Petri, ex radical afiliado a La Libertad Avanza. El ex Ministro de Defensa, sin embargo, se muestra decidido a ser candidato y asegura contar con la bendición expresa de Milei con quien comparte el baile del trencito en las reuniones de gabinete.

El caso neuquino es uno de los más sintomáticos. Tres días antes de que llegara el Presidente a la provincia, LLA hizo el encuentro "Neuquén en Libertad", con críticas explícitas a la gestión de Figueroa. El concejal Nicolás Montero cuestionó la falta de planificación y transparencia, y Márquez dijo que "los únicos que hoy pueden hacer una gran transformación somos nosotros". La senadora, elegida por Karina Milei para presidir la comisión de Acuerdos, es una disidente del MPN que le ganó por seis puntos a la candidata de Figueroa en 2025.

El mismo dia de la exposición en Neuquén, Milei fue más lejos. Criticó al gobierno pampeano del peronista Sergio Ziliotto por no adherir al RIGI y anticipó que le pondrá de candidato a Adrián Ravier. El anuncio llegó cuando la UCR, el PRO y LLA acababan de iniciar conversaciones para armar un frente opositor. En ese espacio ya sonaban el radical Martín Berhongaray y la macrista María Alejandra Mac Allister. Una semana después, Ravier viajó a España con la comitiva presidencial.

El futuro de las PASO

En Salta, los esfuerzos de Gustavo Saénz por congraciarse con la Casa Rosada tampoco parecen ofrecer garantías. La senadora nacional Emilia Orozco mantiene a flote su candidatura a gobernadora a la espera de definiciones de Karina. Lo mismo ocurre en Rio Negro con el senador nacional de LLA, Enzo Fullone, quien advirtió que la Casa Rosada presentará candidatos propios en las elecciones provinciales de 2027 y no contempla una alianza con el gobernador Alberto Weretilneck. Y en Misiones, Adrián Núñez también arma un frente nacional para destronar a Hugo Passalacqua.

Javier Milei y los trece gobernadores que participaron en París del Argentina Week. Presidencia

Detrás de las candidaturas hay una discusión de fondo que LLA no termina de saldar y complica el futuro de las PASO. Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem empujan el armado propio de LLA en las provincias, y Martín Menem lo defiende en público. En un acto partidario en Tigre, el titular de Diputados dijo que sería mucho más fácil cerrar acuerdos con cuanto gobernador se cruce, pero advirtió que la alianza solo dura si hay agenda programática similar, y planteó: "¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años?". Con esas palabras, dejó claro su rechazo a bajar o desfinanciar candidatos libertarios para facilitar la reelección de gobernadores aliados.

Enfrente está la doctrina de Santiago Caputo, quien defiende acuerdos de no interferencia con los mandatarios ante la urgencia de blindar la gobernabilidad de Milie y también un piso electoral para 2027. El antecedente inmediato de la legislativa 2025 marca el éxito de los acuerdos distritales de LLA con los mandatarios locales. En octubre del año pasado, LLA cosechó 40,7% de los votos a nivel nacional. Lo hizo armando frentes con los oficialismos locales en cinco distritos: Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, San Luis y Chaco.

"Todavía pueden ganar en primera vuelta pero si hacen alianzas con los gobernadores", fue el ultimátum que recibió Diego Santilli de parte uno de los mandatarios provinciales aliados que acompañaron al Presidente en el viaje a Francia. En Mendoza, el frente electoral entre Alfredo Cornejo y LLA rozó 54% de los votos y le sacó casi 30 puntos de diferencia al peronismo. La Ciudad de Buenos Aires es otro leading case de acuerdo electoral exitoso entre LLA y el gobierno local, en este caso del PRO, que podría replicarse en 2027. En las legislativas del 2025, ese frente del PRO y LLA superó el 47% de los votos frente al 26,9% de Fuerza Patria. Fueron unos 20 puntos de ventaja sobre el peronismo.

En Entre Ríos, el la lista compartida que conformó Frigerio con La Libertad Avanza obtuvo 52,93% de los votos frente al 34,4% del peronismo. Otro frente electoral entre un gobernador y la Casa Rosada que aplastó al peronismo a nivel provincial. Ese esquema es el que la Casa Rosada quiere extender a Catamarca, Tucumán, Salta, San Juan, Chubut, Río Negro y Neuquén. La condición de los gobernadores es que LLA se abstenga de presentar candidatos propios competitivos. El objetivo es blindar un piso del 40% e intentar evitar una segunda vuelta de resultado incierto.