La urgencia que esconde Javier Milei detrás de la pax con los gobernadores y el dilema de las PASO

El Presidente activa la campaña. El miedo de la Casa Rosada a una seguidilla de derrotas anticipadas en las elecciones desdobladas en las provincias.

¿Le conviene realmente a Javier Milei la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias ( PASO )? El interrogante comenzó a esparcirse esta semana en los despachos oficiales. Sobre todo, frente a la caída del Gobierno en las encuestas, el escenario de comicios desdoblados de los gobernadores en las provincias y la posibilidad de que un candidato peronista supere a La Libertad Avanza en un primer turno electoral.

Las primarias funcionaron históricamente como una virtual primera vuelta electoral . Y ese resultado influye en las generales. Su carácter de elecciones anticipadas terminan afectando el comportamiento del electorado más allá de su misión de seleccionar los candidatos de cada fuerza política. El antecedente más inmediato de una elección que torció el rumbo de la general es la PASO del 13 de agosto del 2023 . Milei salió primero con 30% de los votos y Sergio Massa quedó tercero, casi un punto debajo de Juntos por el Cambio, a partir de la sumatoria de votos de Unión por la Patria con 27,2%.

Sin embargo, en las generales de octubre, Milei quedó anclado en su 30% de votos y el peronismo con Massa trepó al 36,57% de los sufragios. La PASO le sirvió entonces al oficialismo de ese momento para revertir una derrota que ya se había anticuado con el termómetro electoral de agosto pero que a pesar del triunfo en primera vuelta no le alcanzó para ganar el balotaje. Milei sumó los votos de Juntos por el Cambio y se quedó con la presidencia.

Si bien no se trató de una primaria, el mecanismo de elección anticipada le funcionó nuevamente a La Libertad Avanza el año pasado . Fue en el comicio desdoblado del 7 septiembre del 2025 en la provincia de Buenos Aires. En ese turno, el peronismo de Axel Kicillof se impuso en las elecciones para los municipios y la Legislatura bonaerense por casi 14 puntos a La Libertad Avanza .

La derrota libertaria fue aprovechada por la Casa Rosada para disparar la campaña "kirchnerismo nunca más", agitar el regreso del peronismo de Cristina Kirchner y terminar revirtiendo el resultado electoral en las legislativas nacionales de octubre cuando Diego Santilli reemplazó a José Luis Espert al frente de la boleta de candidatos a diputados nacionales. Ese primer turno electoral desdoblado funcionó como una alerta para que Milei evite repetir el fracaso del comicio desdoblado en la elección nacional para el Congreso.

El termómetro de las PASO

Esa característica de gran termómetro electoral público, o virtual primera vuelta electoral, es una herramienta que podría servirle al oficialismo en un contexto electoral adverso. En definitiva, el próximo año se votará entre dos temores de cada lado del mostrador electoral de la Argentina: el miedo a que siga Milei en el poder o el miedo a que vuelva el kirchnerismo. Las urnas reflejarán cuál es el temor dominante.

En la misma lógica electoral se inscribe el operativo de seducción a los gobernadores. Desde el escenario de habilitar colectoras para que sean candidatos colgados de la boleta de La Libertad Avanza hasta la posibilidad de que la Casa Rosada no les plante competidores en sus territorios. Frente a un escenario de elecciones desdobladas y anticipadas de los mandatarios locales, lo último que necesita Javier Milei es llegar a las presidenciales de octubre con una seguidilla previa de derrotas en las provincias.

Los gobernadores sufren el denominado voto cruzado. Sus electorados los votan a nivel local pero en la categoría nacional, al menos en 2025, apoyaron a las listas de La Libertad Avanza. Con más del 40% de los votos, el oficialismo se impuso en 15 de las 24 provincias que elegían a sus representantes para la Cámara de Diputados de la Nación y en 6 de las 8 que además votaban senadores nacionales.

Esta mañana mantuve una reunión con el Jefe de Gabinete @diegosantilli en donde le solicité el traspaso formal a la Pcia de San Luis de la Ex Ruta Nacional Nro 7 en su tránsito por la Ciudad de San Luis (denominada Avenida José Santos Ortiz) con el objetivo de su puesta en valor… pic.twitter.com/5Ha3G9sRvL — Claudio Javier Poggi (@claudiojpoggi) July 13, 2026

Si la mayoría de los gobernadores desdobla los comicios provinciales para antes de la presidencial de octubre, la Casa Rosada se arriesga a exponerse a una seguidilla de derrotas locales a nivel provincial que podrían generar un efecto arrastre en la nacional y hacer que Milei llegue debilitado en las presidenciales. El tucumano Osvaldo Jaldo ya adelantó que las elecciones en su provincia se celebrarán en mayo, probablemente el tercer domingo, y que buscará la reelección en compañía de su actual vice, Miguel Acevedo. Lo mismo haría el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir quien también apunta al quinto mes del año próximo para buscar su reelección.

Gobernadores adelantan

Misiones y San Luis son otros distritos que podrían adelantar a mayo sus elecciones provinciales. Este lunes, Claudio Poggi pasó por Casa Rosada para reunirse con Diego Santilli con el objetivo de reencauzar el vínculo político luego de que el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, saliera a desmentir públicamente la existencia de un acuerdo electoral entre el gobernador pantano y el gobierno nacional al advertir que La Libertad Avanza tendrá candidatos propios en la provincia y no necesita al gobernador de cara a 2027.

Pero Córdoba, Santa Fe, Rio Negro y Neuquen también se sumarían al calendario de elecciones provinciales anticipadas. El gran interrogante sigue siendo la provincia de Buenos Aires donde Axel Kicillof debe definir si desengancha a su territorio de las elecciones presidenciales de octubre. Una estrategia que en el medio lo tiene como posible candidato presidencial y principal adversario de Javier Milei a nivel nacional.