La Libertad Avanza tensiona con el gobernador de Neuquén antes del viaje de Javier Milei y suma dudas por las PASO

Javier Milei arranca la semana en una de las provincias que La Libertad Avanza presigue con más ambición electoral de cara a las elecciones del 2027 . Este lunes participará de la exposición Argentina Oil & Gas Patagonia, acompañado por Karina Milei y Diego Santilli, luego de un evento libertario con críticas explícitas al gobernador Rolando Figueroa que siembra más dudas sobre la factibilidad de acuerdos entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales para suspender las PASO.

Será la segunda visita del Presidente a Neuquén donde lo recibirá el gobernador Figueroa junto a directivos de empresas petroleras que invierten en Vaca Muerta. Por la noche, Milei tiene previsto seguir viaje pero rumbo a España. La postal energética tiene lectura electoral. En esa provincia patagónica La Libertad Avanza presenta a Nadia Márquez, senadora nacional y longa manu de Karina en la Cámara Alta, como su candidata a gobernadora propia.

Márquez , con aspiraciones de convertirse en candidata a gobernadora de su provincia en 2027, es la elegida por la secretaria general de la presidencia para ocupar la jefatura de la comisión de Acuerdos, el lugar donde se dictamina sobre la designación de los jueces y fiscales, además de la eventual cobertura de vacantes para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La senadora nacional es una disidente del Movimiento Popular Neuquino que le ganó por seis puntos a la candidata de Figueroa en las legislativas del 2025, y desde entonces construye territorio sin romper con el gobernador, un aliado pragmático de la Casa Rosada. Sin embargo, como señal politica, y en la previa a la llegada de Milei a la provincia, La Libertad Avanza llevó a cabo este viernes el encuentro "Neuquén en Libertad", una jornada que reunió a dirigentes, referentes territoriales y militantes de toda el distrito .

En el evento estuvieron la senadora nacional y presidente de LLA Neuquén, Nadia Márquez ; el diputado nacional Gastón Riesco; la vicepresidente de la fuerza, Alejandra Durdos; el concejal Nicolás Montero; el exdiputado David Schrelet y el coordinador de la ciudad de Neuquén, Andrés Ros. Márquez destacó el impacto de las medidas nacionales en el plano local al remarcar que "lo que vive Neuquén hoy es gracias a decisiones que tomó el presidente Milei. Esas decisiones fueron fundamentales para el crecimiento de la provincia".

La Libertad Avanza (LLA) de Neuquén llevó a cabo este viernes el encuentro "Neuquén en Libertad", una jornada que reunió a dirigentes, referentes territoriales para disputarle la provincia al gobernador aliado, Rolando Figueroa, antes de recibir este lunes a Javier Milei.

Finalmente, la senadora nacional concluyó con una definición sobre el escenario político provincial que pareció dirigido al gobernador Figueroa: "Los únicos que hoy pueden hacer una gran transformación somos nosotros. Nos tenemos que animar, se tienen que animar. Si están comprometidos lo vamos a lograr". Por su parte, el diputado nacional Gastón Riesco remarcó la importancia del despliegue en el territorio al expresar que "estos encuentros son el resultado del trabajo territorial que se viene haciendo sin importar la fecha, y seguimos creciendo por eso: por cada vecino que quiere un cambio. Tenemos la responsabilidad de trabajar para gobernar Neuquén". El concejal capitalino Nicolás Montero cuestionó de manera explícita la gestión de la provincia a cargo de Rolando Figueroa señalando que "desde el municipio y la provincia no se están haciendo las cosas bien" y remarcó la "falta de planificación y transparencia".

La virulencia de las críticas a la gestión de Figueroa de parte de los referentes de la La Libertad Avanza abren un interrogante sobre la viabilidad de los acuerdos que Karina Milei explora con los gobernadores de cara a las elecciones 2027 para conseguir los votos para la reforma politica. Los mandatarios provinciales aspiran a que LLA no les compitan en sus distritos para blindar sus eventuales reelecciones provinciales a cambio de votos para la suspensión de las PASO en el Congreso.

Más dudas para suspender las PASO

El incidente pone también de manifiesto la interna libertaria. Mientras Diego Santilli trabaja contra reloj en encuentros bilaterales con los gobernadores para intentar cerrar los votos para la suspensión de las PASO que le encargó Javier Milei, el sector de Karina referenciado en la provincia de Neuquén en Nadia Márquez, y con la terminal de Eduardo "Lule" Menem en Casa Rosada, le planta competidores a los mandatarios provinciales en sus propios distritos.

El fenómeno neuquino se replica por ejemplo en Tucumán con Lisandro Catalán, competidor del peronista colaboracionista de LLA, Osvaldo Jaldo. Pero también en San Luis con la presencia candidatura a gobernador de Bartolomé Abdala, el presidente provisional del Senado, y en Jujuy donde os libertarios Ezequiel Atauche y Manuel Quintar compiten para ser candidatos libertarios frente al gobernador radical aliado, Carlos Sadir.

En las legislativas del año pasado, La Libertad Avanza cosechó 40,7% de los votos a nivel nacional, en la sumatoria provincial, armando frentes electorales con los oficialismos locales en sólo cinco distritos: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, San Luis y Chaco. Ese esquema, extendido a nuevas provincias como Catamarca, Tucumán, Salta, San Juan, Chubut, Río Negro y Neuquén, es el que la Casa Rosada explora reconstruir de cara a las presidenciales del año próximo con el objetivo de blindar un piso del 40% de los votos e intentar evitar una segunda vuelta electoral del resultado incierto para La Libertad Avanza. Siempre y cuando el gobierno nacional se abstenga de presentar candidatos propios competitivos en las provincias para allanarle a los gobernadores el camino hacia sus propias reelecciones a cambio de apoyos en el Congreso para blindar la agenda legislativa del Presidente -desde el Presupuesto 2027 hasta la suspensión de las PASO-.

La semana pasada, en medio de la discusión por la reforma electoral y el Presupuesto 2027, gobernadores le reclamaron un plan de infraestructura a Nación, en el marco de una cumbre logística de la que participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Retenciones, obra pública, rutas nacionales y una reforma fiscal fueron otros de los ítems abordados por los mandatarios durante la segunda Cumbre Federal de Logística organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) anticipada por Ámbito.

Javier Milei vuela a España

Tras su paso por Neuquén, Milei volverá a Buenos Aires para partir hacia Madrid por la noche. El miércoles tiene previsto participar de una conferencia junto al economista Jesús Huerta de Soto. El viaje se da cuando Pedro Sánchez resolvió convocar a elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre, tras la caída de sus decretos de vivienda en el Congreso. En su anuncio, Sánchez cargó contra Milei y contra Donald Trump y llamó a frenar la "ola ultraderechista". La visita se inscribe en la estrategia de apoyar a agrupaciones de derecha ante los comicios, y el Gobierno sabe que el gesto tendrá lectura en Madrid.

Con Milei en el exterior, la mesa política queda a cargo de Karina Milei, que seguirá de cerca el tablero legislativo. Allí el panorama es incómodo: el Gobierno todavía no cuenta con los votos para suspender las PASO, una de sus prioridades de cara a 2027. El mismo día que Milei hable en Madrid, Diputados afrontará una sesión clave. Alli se intentará aprobar con cambios el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que incorpora un nuevo marco para la Ley de Tierras y límites a la compra de terrenos por parte de extranjeros con el objetivo de evitar que a oposición rechace en Diputados en DNU 70/2023.