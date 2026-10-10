La Libertad Avanza empieza a delinear el armado electoral para 2027 y marca límites a las alianzas + Agregar ámbito en









Fue desde un acto en Tigre, donde participaron Sebastián Pareja y Martín Menem. Allí, destacaron que el partido debe "tener agendas programáticas similares”.

Menem planteó las posibles tensiones al momento de definir un acuerdo electoral: “¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años?".

La Libertad Avanza (LLA) dio detalles sobre el armado electoral de cara al 2027. Desde un acto celebrado en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló sobre las diferencias al interior de la gestión libertaria y las negociaciones con los gobernadores por próximas elecciones presidenciales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“El tema del armado político es un tema muy complejo”, aseguró Menem durante el acto junto al armador Sebastián Pareja. Las declaraciones se dan en el inicio de la temprana carrera electoral, donde el oficialismo evalúa la posibilidad de cerrar alianzas con otros espacios políticos de cara a los comicios.

La Libertad Avanza realizó un acto y avanza sobre el armado electoral A su vez, Menem planteó las posibles tensiones al momento de definir un acuerdo electoral: “¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años? Ahí empiezan a aparecer todo tipo de tensiones en lo que es el armado político”, señaló.

En ese sentido, consideró que para el Gobierno sería más sencillo “avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza y llegar a alianzas electorales”. Por el contrario, destacó que "si queremos que esto perdure en el tiempo, tenemos que tener agendas programáticas similares”.

View this post on Instagram Durante su discurso, el presidente de Diputados defendió la gestión de Javier Milei e instó a que desde el espacio estén "convencidos, encarnemos y sintamos que este es el único modelo posible para llegar a un camino de prosperidad, para que la Argentina salga adelante, no hay otra forma. Es superávit fiscal, inversión y trabajo”, reflexionó.

El encuentro se desarrolló bajo la consigna “Hacia una Argentina próspera”, organizado por La Libertad Avanza Buenos Aires en la Primera Sección Electoral. Menem estuvo a cargo de la exposición denominada “Actividad política”, mientras que Pareja encabezó una presentación titulada “Hagamos Buenos Aires grande otra vez”. El encuentro también funcionó como una muestra del armado territorial que LLA busca ampliar en la provincia de Buenos Aires, un distrito clave donde el oficialismo apunta a ampliar su presencia y sumar nuevos intendentes.