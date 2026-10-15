Gremios, organizaciones sociales y partidos ya concentran en Plaza de Mayo en la 5° Marcha Federal Universitaria + Agregar ámbito en









Los convocantes aseguran que el Gobierno “acumula una deuda salarial del 32%” con los docentes. Efectivos de seguridad preparan un operativo con vallas en las inmediaciones del Congreso.

Las calles que rodean al Congreso se encuentran valladas desde el principio de la concentración. @prensaobrera

Grupos de gremios, organizaciones y partidos ya concentran en Plaza de Mayo en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria, tras reclamarle al Gobierno por la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario.

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Los convocantes aseguran que el Gobierno “acumula una deuda salarial del 32%” con los docentes, según expresaron a TN mientras la gestión nacional y porteña preparan un operativo de seguridad con vallados en las inmediaciones del Congreso y de Plaza de Mayo.

Marcha Federal Universitaria: gremios, organizaciones sociales y partidos ya concentran en Plaza de Mayo Las calles que rodean al Congreso se encuentran valladas desde el principio de la concentración, con foco en Riobamba, Callao, Combate de los Pozos, Entre Ríos, Solís Virrey Ceballos y Adolfo Alsina. Desde las 12:30 comenzaron a marchar las primeras columnas al palacio legislativo.

Los convocantes aseguran que el Gobierno “acumula una deuda salarial del 32%” con los docentes. @chiaradetinis Esta movilización se trata de la quinta organizada por el ámbito académico en lo que va del año y coincidirá con el intento de distintos bloques de conseguir quórum en Diputados para rechazar el DNU 70/2023 y tratar proyectos sobre discapacidad y endeudamiento familiar. Habrá manifestaciones en todo el país y un acto central frente al Congreso donde se leerá un documento conjunto a las 16.

Aseguran que el Gobierno podría cumplir la ley de Financiamiento Universitario sin romper el equilibrio fiscal Un informe técnico de una consultora concluye que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo Nacional contiene los recursos necesarios para aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.

En ese sentido, cumplir la ley requeriría entre $2 y $3,65 billones en 2027, mientras que el propio presupuesto deja $5,93 billones sin asignación específica dentro de Obligaciones a cargo del Tesoro. Como esos fondos ya forman parte del gasto total previsto, destinarlos a las universidades no modificaría el resultado fiscal que proyecta el gobierno nacional. Un informe técnico de una consultora concluye que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo Nacional contiene los recursos necesarios para aplicar la ley. @nicolasblanco81 Los datos provienen del análisis de Zentrix Consultora sobre la Ley 27.795 (Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente). Cabe subrayar que la Ley de Financiamiento Universitario está vigente desde octubre de 2025, cuando ambas cámaras del Congreso de la Nación insistieron con los dos tercios luego del veto presidencial. El Ejecutivo la promulgó, pero suspendió su ejecución mediante el Decreto 759/2025, con un argumento fiscal: la norma no identifica de dónde saldrían los fondos. Desde entonces, la Justicia ordenó cumplir los artículos de salarios y becas, en una cautelar que la Corte Suprema dejó firme en junio. El 6 de octubre pasado, un juzgado federal ordenó aplicar la ley completa, en una sentencia que el Gobierno apeló. El interrogante de fondo sigue abierto: ¿hay recursos para cumplirlo?