Jorge Macri copreside en Madrid un encuentro de alcaldes iberoamericanos + Agregar ámbito en









El jefe de Gobierno porteño participará de una reunión regional para definir una agenda común sobre seguridad, innovación, desarrollo urbano y sostenibilidad.

Durante las jornadas, Macri expondrá sobre el uso de la inteligencia artificial, los datos y la innovación tecnológica.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, viajó a Madrid para participar del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, que reúne este lunes y martes a alcaldes y representantes de organismos internacionales con el objetivo de coordinar prioridades para la gestión urbana y fortalecer la presencia de los gobiernos locales en la agenda regional.

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Macri será copresidente de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), función que comparte con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Ambos encabezarán la firma de la Declaración Iberoamericana de Alcaldes y Alcaldesas, un documento que reúne las principales prioridades de las ciudades en materia de desarrollo urbano, seguridad, innovación y sostenibilidad.

La declaración será presentada al rey Felipe VI durante una audiencia prevista en el Palacio de la Zarzuela. La iniciativa busca trasladar las demandas y propuestas de los gobiernos locales a los ámbitos de decisión política de Iberoamérica, en la antesala de la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

El mandatario porteño viajó acompañado por el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y la subsecretaria del área, Ana Ciuti.

Inteligencia artificial y gestión urbana Durante las jornadas, Macri expondrá sobre el uso de la inteligencia artificial, los datos y la innovación tecnológica para modernizar el Estado y mejorar la prestación de los servicios públicos, a partir de la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires.

La agenda del encuentro también contempla el intercambio de experiencias sobre los principales desafíos que enfrentan las administraciones urbanas, entre ellos la seguridad, el desarrollo económico y la sostenibilidad. El objetivo es avanzar en iniciativas compartidas que permitan mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos locales frente a las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas. La cooperación entre ciudades capitales constituye uno de los ejes del encuentro, que apunta a consolidar una agenda regional y ampliar la participación de los gobiernos locales en las discusiones internacionales. En ese marco, la declaración que firmarán los alcaldes funcionará como una hoja de ruta para expresar prioridades comunes.