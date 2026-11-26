Jorge Macri inauguró el primer centro de donación de sangre de CABA + Agregar ámbito en









El edificio está ubicado en el barrio de Villa Ortuzar y permitirá concentrar la recepción, el procedimiento y la distribución de las donaciones a los centros de salud. "Es un paso enorme y va a ayudar a salvar vidas", destacó el jefe de Gobierno.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recorrió el centro de hemoterapia junto al ministro de Salud, Fernán Quirós. Prensa GCBA

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, inauguró este jueves el primer Centro Regional de Hemoterapia en el Hospital Tornú. El espacio permitirá abastecer a toda la red hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

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El edificio, ubicado en Combatientes de Malvinas al 3000, en el barrio de Villa Ortúzar, centralizará la recepción, el procesamiento y la distribución de sangre para 35 hospitales de la Capital Federal. Cuenta con una capacidad para recibir hasta 200 donantes por día y procesará 40 mil unidades anuales, lo que permitirá agilizar y optimizar todo el sistema de transfusiones del distrito.

El jefe de Gobierno habló sobre las transformaciones en materia sanitaria que lleva adelante la administración porteña. Prensa GCBA Antes cada hospital procesaba por su cuenta la sangre de los donantes y tenía que gestionarla con el fin de garantizar un estándar único dentro del sistema. Ahora los centros de salud continuarán recibiendo donantes, pero el material recolectada se enviará al Centro Regional, donde se realizarán los estudios de laboratorio y la calificación de los hemocomponentes.

El centro se encargará de organizar la logística y de abastecer a cada servicio de transfusión hospitalaria según su demanda específica. Desde el nuevo edificio se procesará, calificará y distribuirá a cada hospital, según lo que cada hospital necesita y de manera mucho más rápida, más eficiente y con mejor tecnología.

“Es histórico. El Centro de Hemoterapia es un paso enorme y va a ayudar a salvar vidas. Eso nos llena de orgullo, porque al fin del día es lo que nos mueve. También es la muestra de que cuando los recursos se administran como corresponde, dándole prioridad a nuestros ciudadanos, a los porteños, se pueden hacer grandes cosas”, sostuvo el jefe de Gobierno junto al ministro de Salud, Fernán Quirós.

CABA crea su propio centro de hemoterapia para abastecer a 35 hospitales públicos La operación diaria del Centro Regional de Hemoterapia estará a cargo de un equipo interdisciplinario compuesto por 3 médicos especialistas en hemoterapia, 32 técnicos, 8 bioquímicos, 10 administrativos, 4 agentes de apoyo logístico y 2 promotores de donación. "Podemos tener la mejor infraestructura y la mejor tecnología, pero lo que verdaderamente nos distingue es la calidad humana y profesional de nuestros equipos", concluyó Jorge Macri. El edificio, ubicado en Combatientes de Malvinas al 3000, en el barrio de Villa Ortúzar. El proyecto abarcó una remodelación integral del edificio existente, desde el subsuelo, la planta baja en dos niveles, el entrepiso y el 1° piso. Cuenta con una superficie de 2.617 metros cuadrados. En total, el Gobierno porteño invirtió $9.573 millones para la obra. El nuevo Centro Regional de Hemoterapia es parte del plan de infraestructura sanitaria que lleva adelante el ministro de Salud, Fernán Quirós, y que incluye más de 500 obras en toda la red pública con mejoras y refuncionalizaciones en hospitales, Centros de Salud y de especialidades. “Al concentrar todo el proceso en un mismo lugar, podemos asegurar los mismos estándares de calidad y seguridad para todos los hospitales de la Ciudad. Van a poder contar con la sangre que necesitan para cirugías, tratamientos y emergencias”, explicó el ministro de Salud, Fernán Quirós, durante la apertura. Y agregó a partir de ahora el sistema de salud "estará mejor preparado para darle una respuesta oportuna y segura” al vecino que necesite una transfusión. Parte del financiamiento para la remodelación del edificio provino de los recursos recuperados a través de la facturación de la atención a pacientes que no residen en la Ciudad, aunque principalmente se obtuvo del cobro de prestaciones a obras sociales y prepagas. “Al final era mucho más simple de lo que algunos nos querían hacer creer: la plata de los porteños tenía que volver a los porteños”, dijo Macri.