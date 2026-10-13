Jorge Macri evalúa no desdoblar las elecciones en CABA y votar en octubre de 2027

El jefe de Gobierno porteño detalló que la fecha aún no está definida. Más allá del calendario electoral, dio su visión sobre una posible alianza entre el PRO y La Libertad Avanza en la Ciudad.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se refirió al calendario electoral del 2027 y adelantó que evalúa no desdoblar los comicios y que se vote en octubre, junto a las presidenciales: " No está definido todavía . Es un proyecto del Ejecutivo que se manda al Legislativo", precisó.

En declaraciones radiales con Radio Rivadavia y el programa Pan y Circo, Jorge Macri recordó que en 2023 la elección coincidió con la Nacional y anticipó que "es probable que sea al mismo tiempo".

"Hay que hablarlo con las otras fuerzas" , sentenció el jefe de Gobierno. Cabe destacar que las declaraciones se dan en medio de los debates entorno a cómo se llevarán adelante los comicios en 2027, con la posibilidad sobre la mesa de que el Gobierno avance con su proyecto de suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Al ser consultado sobre este último punto, afirmó: "Las cuestiones electorales no hay que discutirlas para las elecciones que vienen" .

Más allá de la definición del calendario, Jorge Macri también analizó la oferta electoral y se refirió a la posibilidad de que La Libertad Avanza y el PRO confirmen una alianza para competir en territorio porteño.

"El marco de empezar a discutir alianzas es en marzo del año que viene", explicó el jefe de Gobierno, aunque admitió que "es siempre un tema de conversación".

Archivo. ¿Habrá acuerdo? Jorge Macri no descartó una alianza con LLA en la Ciudad. Gentileza AFP.

En ese sentido, el líder de la Ciudad aseguró que la relación con el Gobierno nacional es óptima tras la creación del Comando Unificado para trasladar a los presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz.

"Cumplimos con un compromiso histórico, desde que asumí tomé ese compromiso, se trabajó muy bien en equipo con el Gobierno Nacional", destacó.

Más allá de los trascendidos y análisis, el jefe de Gobierno remarcó que está "muy enfocado en la gestión" y agregó: "Si te distraes mucho pensando en lo electoral, se te van los días".

"La verdad que todo el equipo le está metiendo mucho. Fernán Quiros está haciendo obras en salud que son históricas; la verdad, para Devoto es una gran noticia lo de la cárcel, pero la obra que estamos haciendo en el Zubizarreta, que está ahí, en una cuadra de la plaza, a la entrada, que es un hospital muy querido por la comunidad de Devoto, por ejemplo, es transformadora; o en el Pirovano, el Fernández, en el Penna, en el Piñero. La verdad que estamos haciendo cosas importantes", detalló sobre su labor al frente del Ejecutivo de CABA.