El Gobierno porteño reconoció que la manera de llevar adelante el operativo "fue incorrecta". Y anunció que los efectivos que intervinieron fueron pasados a disponibilidad.

El Gobierno porteño sancionó este miércoles a los responsables del operativo de remoción del deck del café “Tina” , ubicado en la calle Ambrosetti al 300, en Caballito, luego del enfrentamiento que protagonizaron los efectivos policiales con los vecinos y con el dueño del lugar, que reclamaban contra el desarme de la estructura ante los cambios en el tránsito por la puesta en marcha del TramBus.

El comisario de la jurisdicción 6A y los agentes de la Policía de CABA que intervinieron en el operativo fueron pasados a disponibilidad , según informaron desde la administración porteña. Asimismo, el funcionario de la secretaría de Ordenamiento Urbano, que tenía bajo su mando la tarea, fue removido de su cargo.

El procedimiento se generaron incidentes entre inspectores del área de Ordenamiento Urbano, la Policía de la Ciudad, empleados y el dueño del local que afectaron a los clientes que estaban en el deck, lo que no debería haber sucedido.

"La decisión de retirar este deck responde a una necesidad de obras de movilidad" , señalaron desde CABA, pero reconocieron que "la forma en la que se llevó adelante el operativo fue incorrecta" . Una investigación interna realizada en las últimas horas logró establecer las responsabilidades y, a partir de ello, se aplicaron las sanciones.

"La política de ordenamiento urbano que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad tiene como objetivo cuidar a los vecinos, garantizar la convivencia y acompañar a quienes trabajan e invierten en Buenos Aires. Este tipo de actuaciones no se corresponde con esos principios", afirmaron desde las oficinas del Gobierno porteño en un comunicado.

El tenso momento en Caballito

La Policía de la Ciudad y vecinos del barrio de Caballito protagonizaron este martes un tenso enfrentamiento luego de que los efectivos se presentaran para remover un deck de un local comercial con motivo de los cambios en el tránsito que genera la puesta en marcha del nuevo TramBus. Los agentes discutieron con el dueño y con los clientes, a quienes les quitaron lo que estaban consumiendo.

El conflicto comenzó a primera hora de la mañana cuando representantes del Gobierno porteño acudieron a la confitería ubicada en la calle Ambrosetti al 300 con el fin de proceder a retirar la estructura ubicada en la vía pública. “Hoy a las 8 de la mañana me encuentro con que me quieren desarmar el deck que tengo para la gente sin ningún tipo de notificación", relató en redes Jorge Prado, dueño del lugar.

"Dicen que tenían una orden de desarmármelo sí o sí, y de sacarme el lugar. Quiero saber qué es lo que va a hacer el ministro de Espacio Público Ignacio Baistrocchi, que no se presentó, y qué es lo que va a pasar con mi local. Yo de acá no me voy a mover hasta que alguien venga y lo haga”, señaló al mediodía. Ante la negativa del responsable, los miembros del Ministerio de Espacio Público convocaron a los efectivos policiales y pasadas las 16 comenzaron las peleas.

El conflicto escaló hasta abarcar violencia física entre los vecinos y los agentes de la policía.

Prado cuestionó que la notificación que revoca el permiso de comodato del deck fue presentada recién este martes, cuando la normativa le otorga un plazo de 10 días hábiles para efectuar el retiro voluntario de la estructura. A pesar de ello, cuestionaron que el Gobierno porteño buscó avanzar con el desarme por la fuerza.

En ese contexto, los efectivos protagonizaron una escamaruza con los clientes que se encontraban sentados consumiendo. En una de las grabaciones que circularon por las redes sociales se observa a uno de los policías intentando quitarle la bebida a una mujer. "Pagué por el café", se quejó. “Estamos desde la mañana acá y están todos avisados que esto hay que levantar. Estamos hablándole bien. Van a ir detenidas todas las personas que se opongan a la medida”, amenazó el agente, con su rostro tapado.

Pero la advertencia no hizo cesar el malestar y todo terminó en una pelea que incluyó violencia física. De acuerdo a un video, los vecinos se trenzaron con los agentes al punto tal que, en plena calle, volaron sillas. La trifulca terminó con un empleado del local detenido por lesiones.

“¡Déjenlo, son ocho contra una persona, lo van a matar!“, exclamaron los vecinos a los policías, mientras intentaban reducir al detenido. El dueño del local, a un costado, pidió a los efectivos que paren con la violencia: "¡Me están rompiendo el negocio!“. El operativo concluyó con una persona detenida y con el desarme de la estructura por parte de los efectivos policiales.