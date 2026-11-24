La reforma en la estructura del Poder Ejecutivo fue anunciada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. La cartera pasará a tener rango de Secretaría.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , tomó la decisión de avanzar con más recortes en la estructura del Poder Ejecutivo en el marco del ajuste del gasto público que lleva adelante desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023. La cartera de Espacio Público dejará de tener rango ministerial y suprimirán más de un centenar de cargos .

Los cambios los dio a conocer el propio mandatario porteño en sus redes sociales. "Desde el primer día tomamos la decisión de ordenar las cuentas, reducir estructuras burocráticas y cuidar la plata de los porteños. Por eso decidimos eliminar el Ministerio de Espacio Público, la Secretaría de Medios y dar de baja 118 cargos jerárquicos" , comunicó.

Según informaron fuentes gubernamentales, la cartera que hasta ahora conducía Ignacio Baistrochi y que se encarga de gestionar el diseño y la planificación del espacio público, entre ellas el alumbrado, mantenimiento fluvial, veredas y bacheo , pasará a funcionar dentro de la estructura de la Secretaría de Gobierno que conduce Francisco Quintana. El actual ministro no continuará en el cargo.

En tanto, la Jefatura de Gabinete que conduce Gabriel Sánchez Zinny continuará al mando de la gestión de las tareas de Higiene Urbana, funciones que asumió en marzo pasado cuando la Secretaría de Higiene pasó a estar bajo su órbita.

SEGUIMOS ACHICANDO LA ESTRUCTURA DEL ESTADO. Desde el primer día tomamos la decisión de ordenar las cuentas, reducir estructuras burocráticas y cuidar la plata de los porteños. Por eso decidimos eliminar el Ministerio de Espacio Público, la Secretaría de Medios y dar de baja…

En cuanto a la Secretaría de Medios , sus funciones serán absorbidas por la Secretaría General, que también cambiará de manos. Fulvio Pompeo, su actual titular, pasará a desempeñarse como Secretario de Relaciones Internacionales, una tarea que desempeñaba en el día a día.

Su lugar lo ocupará Gustavo Gago, el actual secretario de Medios, que resultará empoderado en el marco del movimiento interno que ejecutó Jorge Macri ya que seguirá administrando la relación con la prensa, pero además será el encargado de asistir al Jefe de Gobierno en la coordinación de las actividades cotidianas.

Jorge Macri avanza con el achicamiento del Estado

La reforma del Estado que lleva adelante el Gobierno porteño comenzó en 2025. Desde entonces redujeron unos 8.954 empleos equivalentes al 15% de la planta estatal, entre retiros voluntarios y eliminación de estructuras jerárquicas.

De acuerdo a información oficial, el recorte empujó hacia abajo el gasto en remuneraciones del 44% en 2023 al 41%. "Es un mínimo histórico sobre el total del Presupuesto", destacó Gustavo Arengo, ministro de Hacienda y Finanzas de CABA, durante su exposición en la Legislatura porteña en octubre pasado cuando acudió a defender el Presupuesto 2027.

"Seguimos achicando la estructura del Estado", destacó Macri este martes en la publicación realizada en su cuenta de "X", en la que además reconoció que la decisión fue tomada a pedido de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez: "Me gustaría aclarar, a fin de ser justo, que muchas de las propuestas de achicamiento de estructura que hemos implementado son aportes de @PilarRamirezmpr como presidenta del Bloque de LLA. En particular la eliminación del Ministerio de Espacio Público, la Secretaría de Medios y la baja de los 118 cargos jerárquicos".

La legisladora libertaria mantuvo recientemente reuniones con funcionarios del Ejecutivo porteño en el marco de las negociaciones con el oficialismo para la aprobación del Presupuesto 2027, la hoja de ruta económica del jefe de Gobierno para su último año al frente de Uspallata.