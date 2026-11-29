Más de 100 espacios religiosos abrieron sus puertas al público con recorridos guiados, espectáculos musicales, danzas tradicionales y propuestas gastronómicas.

Organizada por la Dirección General de Cultos de la Ciudad, la Noche de los Templos busca promover el diálogo entre distintas comunidades religiosas y acercar a los vecinos al patrimonio histórico y cultural de Buenos Aires.

La décima edición de la Noche de los Templos reunió a más de 150 mil personas en la Ciudad de Buenos Aires durante la noche del sábado. La propuesta incluyó la apertura de más de 100 espacios religiosos de distintos barrios porteños , donde vecinos y turistas pudieron conocer sus historias, tradiciones y características arquitectónicas.

Iglesias, mezquitas, sinagogas y templos de distintas comunidades de fe participaron de la iniciativa con actividades gratuitas que incluyeron visitas guiadas, conciertos, bailes típicos y degustaciones de comidas. Según informaron fuentes oficiales, la convocatoria superó los 150 mil visitantes.

Entre las propuestas destacadas estuvo el recorrido por la Catedral Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad , además de una clase de caligrafía china en el templo budista Fo Guang Shan.

También se realizó un concierto de música sacra en la Basílica San José de Flores , donde Jorge Bergoglio se desempeñó como obispo vicario antes de convertirse en el papa Francisco. Otra de las actividades fue una clase de cocina vegetariana organizada por la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna.

La programación permitió que los asistentes conocieran diferentes expresiones religiosas y culturales a través de experiencias abiertas a toda la comunidad.

La décima edición de la Noche de los Templos convocó a más de 150 mil personas en Buenos Aires, con la participación de más de 100 espacios religiosos que ofrecieron actividades culturales, musicales y gastronómicas gratuitas.

La recorrida de Jorge Macri por los templos porteños

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, participó de la jornada junto con el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y la directora general de Cultos, Pilar Bosca.

Los funcionarios visitaron la iglesia Santa Felicitas, ubicada en el barrio de Barracas, que este año cumple 150 años desde su inauguración. También recorrieron la mezquita Al Ahmad, en San Cristóbal.

Durante la actividad, Macri destacó el valor de la diversidad religiosa y la convivencia entre las distintas comunidades. “La Noche de los Templos demuestra una vez más que en Buenos Aires la diversidad es una fortaleza que nos une”, expresó.

Por su parte, Pompeo señaló que la iniciativa permite reafirmar valores como el respeto, la libertad religiosa y la convivencia pacífica. Bosca también destacó la importancia de generar espacios de encuentro para conocer otras tradiciones y promover el diálogo entre las comunidades.

La actividad fue organizada por la Secretaría General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, a través de la Dirección General de Cultos. El objetivo es acercar a los vecinos al patrimonio religioso, histórico y cultural de Buenos Aires y generar espacios de intercambio entre distintas creencias.

Con diez ediciones realizadas, la Noche de los Templos se consolidó como una propuesta que busca mostrar la diversidad de comunidades religiosas que conviven en la Ciudad y acercar sus costumbres a quienes quieran conocerlas.