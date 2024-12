Jorge Macri defendió el desdoblamiento de las elecciones en la Ciudad

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, defendió una vez más su decisión de desdoblar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Además, el funcionario porteño contestó a las críticas esbozadas por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y sostuvo: " No hay nada oscuro. Yo no pienso de esa manera, ella pensará que si ".

En referencia a las críticas recibidas de un sector del oficialismo nacional, el jefe de Gobierno bajó un tono al debate público y aseguró que mantiene "buen diálogo" con el Presidente y que tiene una "buena relación" con Bullrich. "Si hay algo que no me molesta son los puntos de vista distintos. Puede ser una chicana, puede serlo. Ahora, el gobierno nacional también evalúa si quita la PASO o no, si manda el presupuesto o no lo manda", respondió.

Por último, sobre el futuro de la ciudad de cara a las próximas elecciones, Macri explicó que lo que buscan lograr es "tener la mayor cantidad de diputados que crean en la institucionalidad, en el futuro, en el equilibrio fiscal y que no quieran volver atrás. A mi no me gusta que me inviten a ser parte con un condicionante absoluto: es como yo digo o es nada" y luego sentenció: "Para la discusión de la ciudad faltan 3 años. La competencia en política es sana, a mi no me preocupa que haya competencia".

Jorge Macri busca suspender las PASO en 2025

Más allá de la decisión de desdoblar las elecciones legislativas, otro de los temas que estuvo en el centro del debate político es la discusión sobre la utilidad de llevar a cabo unas PASO durante el próximo año. En este sentido, el jefe de Gobierno insistió con su postura de suspender dicha instancia electoral y confirmó que su espacio envió el proyecto para avanzar con dicha medida. "Hay que construir mayorías, nunca es fácil. Yo creo que si, creo que podemos tener el numero", vaticinó sobre el debate legislativo.

En este escenario, el funcionario porteño recalcó que, para el próximo año, buscan simplemente una "suspensión". "La eliminación hay que ver si uno consigue todas las manos. En una legislativa lo único que uno discute en una interna es el orden de una lista. Después, cuando viene el Ejecutivo, quién es presidente, quién es jefe de Gobierno, ahí es dificil encontrar un acuerdo porque todos quieren eso dentro de una fuerza politica. Por ejemplo, la última fue una competencia dentro de nuestro espacio muy fuerte, muy interesante con Lousteau. Hay que ver".

Sobre el debate, Macri adelantó que la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal busca avanzar en un proyecto denominado PAS. El mismo, según describió, busca "evitar la obligatoriedad. El que quiere participa de la interna y quien quiere no. Es una manera mas de decir que los partidos se la arreglen".

Tras esto, el jefe de Gobierno instó al oficialismo a llevar la discusión a "nivel nacional", donde las "PASO cuestan mas de 200 mil millones de pesos". "Me parece que los argentinos no están para gastar esa plata", concluyó.