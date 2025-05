Argentina deberá realizar este viernes un importante desembolso al FMI

El Gobierno deberá hacer frente este viernes al pago de comisiones e intereses por la deuda que mantiene con el Fondo Monetario Internacional, por u$s 620 millones.

Este pago forma parte de unos u$s 2.000 millones que la Argentina deberá afrontar este año por la enorme deuda con el FMI.

Es que este año hay otros dos vencimientos de intereses: u$s 861 millones el 1° de agosto y u$s 883 millones el 1° de noviembre.

El gobierno de Javier Milei afrontará sin problemas estos vencimientos, ya que cuenta con los u$s 12.000 millones que ya recibió del organismo.

Además, en lo que resta del año el Tesoro recibirá un refuerzo de u$s 2.000 millones en junio y otros u$s 1.000 millones a fin de año.

Además, el cronograma incluirá tres desembolsos anuales (en 2026, 2027 y 2028) de u$s 1.400 millones cada uno, y otros u$s 700 millones en 2029, completando el crédito de u$s 12.000 millones.

Pero la Argentina también recibirá flujos de créditos de otros organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial.

En el caso del FMI, el crédito, a 10 años, tiene un período de gracia de 4 años y medio.

Según lo informado por el organismo, habrá que pagar los vencimientos de capital de la deuda contraída en 2018 más los intereses sobre la deuda total, que llega a casi u$s 57.000 millones.

De ese total, u$s 41.700 millones del préstamo de 2018/19 que aún se adeuda más los u$s 15.000 millones de los primeros desembolsos del nuevo crédito.