Jorge Macri criticó las candidaturas de Manuel Adorni y Leandro Santoro: "Ponen en riesgo lo que ya hicimos en la Ciudad"

“Estamos entre dos miradas que ponen en riesgo mucho de lo que hicimos en la Ciudad. Una es la del populismo: alcanza con cruzar el Riachuelo o la General Paz para ver cómo gestiona el kirchnerismo y eso lo representa Leandro Santoro. Y la otra es la motosierra, que sirve para algunas cosas pero no para la Ciudad de Buenos Aires ”, dijo en declaraciones al programa “Tengo Capturas”, transmitido por La Casa Streaming.

El alcalde capitalino defendió los recortes que su gobierno implementó en la estructura estatal durante el último año, pero aclaró que no es viable aplicar un ajuste indiscriminado. “ Entiendo la motosierra : el año pasado di de baja 13.800 contratos políticos. Ahorramos 800 millones de dólares. Es mucha plata. Eso nos permitió seguir haciendo un montón de cosas en la gestión. Pero los dos extremos ponen en riesgo a la Ciudad; yo trabajo por un Estado presente y eficiente”, advirtió.

Luego se refirió a iniciativas vinculadas a la seguridad y el orden público y solicitó el respaldo de los bloques opositores para modificar el marco legal vigente respecto a los “trapitos”. “El trapito es un extorsionador. Hoy sólo le puedo poner una multa y se ríen porque nunca se la cobran. Por eso necesitamos legisladores para aprobar la ley que endurece las penas a los trapitos, para poder llevarlos detenidos, porque ahora no es un delito”, remarcó.

Otro de los aspectos que más críticas concentra sobre su gestión es el de la higiene urbana. Consultado sobre la limpieza en la Ciudad, el mandatario porteño negó que Buenos Aires "sea una ciudad tan sucia como dicen los opositores" y remarcó que la administración porteña trabaja "todos los días para resolver los datos que nos pasan al 147”.

En esa línea, detalló también que “le estamos cambiando las tapas a los contenedores. Ahora tienen una tapa antivandálica que no se pueden meter adentro para sacar la basura”. Además, denunció acciones irregulares durante la campaña electoral: “Vimos que en plena campaña algunos se hicieron los vivitos y sacaron la basura. Hubo candidatos que sacaron fotos medio raras”.

En otro pasaje de la entrevista habló sobre las personas en situación de calle y afirmó que se realizaron modificaciones en los centros de inclusión para mejorar la convivencia. “Antes los centros de inclusión estaban todos mezclados y era difícil la convivencia. Hoy están separados por sectores y es mucho mejor. Hay muchas más historias de éxito que de fracaso”, remarcó, aunque admitió que hay un desafío pendiente: “Mi gran desafío es el que no quiere ir y ahí tenemos un problema”.

Además, se refirió a los casos más graves de vulnerabilidad social y los obstáculos legales que se presentan actualmente para abordarlos. “Tenemos en el medio la Ley de Salud Mental que se discutió en el Congreso y no se llegó a nada. El adicto no levanta la mano y pide ayuda. No funciona así y el mundo ya dio marcha atrás con eso”, dijo.

Por último, volvió a cuestionar el populismo representado en la figura de Leandro Santoro y reafirmó su intención de sostener un equilibrio entre eficiencia estatal y políticas sociales que atiendan las necesidades de la población en un contexto de disputa electoral.