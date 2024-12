Jorge Macri presentó el primer Plan Integral para Personas con Discapacidad

En detalle, el proyecto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires comprende un total de 30 medidas - divididas en tres ejes distintos -, que alcanzarán a aproximadamente 500.000 personas. "Este plan que les vamos a presentar no solo es un llamado a la acción en términos de grandes políticas o reformas. Es también un llamado a ser mejoras personas", sostuvo por su parte Muzzio.

Durante su alocución, Macri aseguró que " no hay tanta información concreta " en CABA en referencia a las personas con discapacidad. En esta línea, el funcionario puso en foco el desarrollo personal de cada uno de los ciudadanos de la ciudad y sostuvo: "De eso queremos hablar. No solo de la identificación de alguien que tiene una discapacidad sino de todas las cosas que podemos hacer como ciudadanos ".

Sobre esto, Macri reveló que los cuidados de estas personas recae " casi de manera exclusiva y única en las familias " y detalló: " De hecho 8 de cada 10 personas con alguna discapacidad viven acompañadas. No tienen la posibilidad de vivir de una manera autónoma".

De esta manera, el jefe de Gobierno afirmó que "tenemos que poner este tema sobre la mesa por más incómodo que sea". "Muchas veces tenemos vergüenza, temor, no sabemos como referirnos al tema. Bueno hay que hablarlo, simplemente", destacó.

Durante su discurso, Macri compartió su historia personal con el público presente: "Yo personalmente tengo una discapacidad. No nací con ella o si, la ciencia no sabe responderlo todavía, pero la descubrí de mas grande. Casi toda mi vida me negué a contarla".

"Camino mal por una discapacidad que me obliga a tener una valva que me sostiene el pie. Es una neuropatía periférica. Pero la descubrí de grande y aquí estoy, jefe de Gobierno", ahondó el funcionario.

"Me parece que es necesario que hablemos de estas cosas. Porque ese es el primer paso. Hay barreras físicas, hay barreras en el empleo, pero la primer barrera es que nos vinculemos, que nos atrevamos a hablar del tema, que nos miremos a los ojos", concluyó el jefe de Gobierno.

Por su parte, Muzzio aseguró que "cerca del 50% de las discapacidades son adquiridas" y agregó que "si vivimos lo suficiente, con seguridad, vamos a tener alguna". "La discapacidad, lejos de ser un asunto individual, es un asunto de todos".

"La discapacidad tampoco es un tema local. Se estima que en el mundo hay 1300 millones de personas con alguna discapacidad. Ese es el 16% de la población mundial", profundizó la vicejefa de Gobierno.

En este sentido, Muzzio detalló que el plan integral comprende 3 ejes concretos: la accesibilidad universal, la formación el bienestar y la recreación y el empleo y la vida independiente.

"Cuando hablamos de accesibilidad universal no hablamos solo de accesibilidad física, sino también a la información. Lo primero que hicimos y seguimos haciendo es mejorar los datos que hay en la ciudad. La única manera de desarrollar políticas efectiva es teniendo información, conociendo a nuestra población y poder medir cada uno de los programas que vayamos desarrollando. No solo es mejorar la información con la que tomamos las decisiones, sino el acceso a la información que necesitan las personas con discapacidad y sus familias" ahondó.

Muzzio discapacidad.jpg Clara Muzzio detalló que el programa integral estará compuesto por 3 ejes diferentes: accesibilidad universal, la formación el bienestar y la recreación y el empleo y la vida independiente. GCBA

En esta línea, la vicejefa de gobierno aseguró que se encuentran trabajando en una aplicación que estará lista el próximo 12 de diciembre. Según detalló la funcionaria, la misma tendrá "toda la información sobre los programas, servicios, normativas y tramite s para que puedan realizar las personas con discapacidad y sus familias".

Por último -y previo a contar en detalle las medidas que serán llevadas a cabo - Muzzio también apuntó contra el trámite para conseguir el Certificado Único de Discapacidad: "Es tan dificil hacerlo que en CABA el 42% de las personas con discapacidad no lo tienen", concluyó.

Accesibilidad universal para las personas con discapacidad

El primer eje del plan del gobierno porteño se basa en el desarrolló de una aplicación con toda la información sobre programas, servicios, normativas, beneficios y trámites del GCBA. Sumado a ello, se realizará un mapa colaborativo de lugares accesibles con restaurantes, teatros y espacios recreativos de la ciudad.

Por otro lado, se buscará facilitar la obtención del CUD, un tema sumamente reclamado por las familias. Obtener el CUD suele ser algo muy engorroso, por lo que el plan busca optimizar la atención y el acompañamiento a las personas con discapacidad y sus familias durante todo el proceso.

cud-discapacidad-certificado.jpg El gobierno de Jorge Macri puso en foco la importancia de agilizar los trámites del Certificado Único de Discapacidad.

Otro eje importante es la accesibilidad en la ciudad. Si bien se trabaja en la construcción de rampas y arreglos de veredas, todavía hay ciertas limitaciones que se esperan saldar. Además, se prevé que todos los medios de transporte que conforman la red de la ciudad sean accesibles. Esto incluye tanto estaciones como paradas de colectivos, trenes, subtes y centros de trasbordo.

Formación, bienestar y recreación

Tanto en la previa como en el acto en el Teatro Colón, Muzzio hizo hincapié en que las escuelas especiales no cerrarán. Al contrario, aclaró que son muy necesarias.

En cuanto a la educación, se buscará el fortalecimiento y acceso equitativo en todos los niveles y modalidades, para que cada familia encuentre la vacante que más se ajusta a sus necesidades.

Paralelamente, se construirá el primer centro público especializado en educación y rehabilitación en el sur de la Ciudad para el 2027. Si bien va a estar abierto a todos los ciudadanos, el sur de CABA es donde más personas con discapacidad hay y donde se necesitan más recursos.

Empleo y vida independiente

El último eje del proyecto del gobierno porteño tiene que ver con el empleo y el desarrollo de una vida independiente. Según detalló Muzzio, actualmente "en la ciudad hay casi 100.000 personas con discapacidad que estan en condiciones de trabajar. Y solo el 15% consiguió trabajo".

Por ello, el gobierno porteño sostuvo que promoverá la generación de puestos de trabajo en el sector privado para las personas discapacitadas. Será quien conectará a los que buscan empleo con las empresas.

Además, se plantea la exención del ABL para los comercios y servicios que tengan una dotación mínima del 50% del personal con discapacidad. También estarán incluidos centros de rehabilitación, preventivas, terapéuticas, educativas y/o asistenciales y casi 50 escuelas especiales.

Además, se deducirá el 50% de Ingresos Brutos para comercios que empleen a personas con discapacidad sobre las contribuciones patronales abonadas. Por último, se bonificará el 50% de ingresos brutos para los discapacitados y se garantizará la exención del pago de patentes para los vehículos que transporten exclusivamente a discapacitados.